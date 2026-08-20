Piles pone en valor a las mujeres artesanas de la Comunitat Valenciana con un mercado de productos exclusivos

El Ayuntamiento de Piles ya ha organizado en la playa dos mercadillos para vecinos y turistas en lo que va de verano y está sábado, 22 de agosto, tiene programado el tercero.

En esta ocasión se trata del primer mercado de mujeres artesanas de la Comunitat Valenciana. Una quincena de mujeres artesanas exhibirán sus productos exclusivos en la zona norte del paseo de la playa pilera, entre las seis y media de la tarde y la una de la madrugada.

Los veraneantes podrán encontrar artículos como bolsos o manufacturas de macramé, jabones o muñecos, todo hecho a mano.

Poner en valor

Una jornada única llena de talento, creatividad y tradición que pone en valor la labor de las mujeres valencianas, como bien destaca la concejala de Turismo e Igualdad de Piles, María José Solbes.

Según la organizadora externa de la actividad, la razón de montar mercados de mujeres artesanas es para que puedan dar a conocer su artesanía a través de los productos que elaboran con sus propias manos.

Noticias relacionadas

Los dos primeros mercadillos del verano en la playa de Piles tuvieron una magnífica aceptación por parte de los residentes, por lo que se espera que este tercero también sea un éxito.