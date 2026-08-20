Primeras cancelaciones en la Safor por la previsión de lluvias y tormentas: Almoines aplaza su carrera al viernes y Gandia suspende un concierto

La previsión de condiciones meteorológicas adversas ya ha obligado a modificar la programación de algunas actividades previstas para este jueves en distintos municipios de la Safor. La comarca se enfrenta a una alerta naranja por tormentas y fuertes lluvias, por lo que los consistorios ya

Gandia ha anunciado la cancelación del concierto «Boleros al Mediterráneo», que estaba previsto para esta noche en el Jardín del Baladre.

La decisión se ha adoptado ante la situación meteorológica prevista para las próximas horas, con alerta naranja por lluvias y tormentas, además de alerta roja por altas temperaturas y aviso amarillo por temporal marítimo, según las previsiones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y AEMET.

Por su parte, Almoines ha decidido aplazar la XXX Correguda Popular, prevista inicialmente para este jueves, ante la previsión meteorológica. La prueba se celebrará finalmente mañana, viernes 21 de agosto, a las 20 horas, por lo que, como ha anunciado la organización, se mantendrán los horarios y las condiciones previstas.

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La carrera tendrá un recorrido de 7,5 kilómetros, con salida y meta en la calle Molí, junto al campo de fútbol. El consistorio ha señalado que este cambio se realiza para garantizar la seguridad de los centenares de corredores y de todas las personas participantes.