Proyecto de investigación del patrimonio musical popular: Ròtova recupera su jota e invita a bailarla en la plaza

La plaza Major de Ròtova servirá de escenario este próximo lunes, 24 de agosto, a las 22.00 horas, de un encuentro abierto a toda la ciudadanía para descubrir el origen de la Jota de Rótova y aprender pasos para bailarla. El objetivo es presentarla de manera participativa durante las fiestas, el 6 de septiembre, coincidiendo con el día del patrón Sant Bertomeu.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto de investigación sobre el patrimonio musical popular de transmisión oral de Ròtova y permitirá conocer el proceso de recuperación de este estilo musical y su baile, reconstruida a partir de las grabaciones de los talleres de música popular del actual Institut Valencià de Cultura, realizados a finales de la década de 1980.

Informantes y grabaciones

La jota se ha recuperado a partir de las canciones conservadas gracias a los testigos de las informantes, Elena Morant Faus y Josefa Polop Tavallo, la memoria de las cuales ha permitido recuperar una parte fundamental del patrimonio inmaterial del pueblo.

A partir de todas las melodías recogidas en las grabaciones, se han creado dos variantes estructuradas del baile popular de la jota con el objetivo de recuperar y volver a dar vida a esta manifestación del patrimonio inmaterial de Ròtova.

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El trabajo de recopilación, estudio y montaje musical ha sido llevado a cabo por la Associació La Vihuela, con Germà Català y Pablo Martínez como miembros de la asociación, y representa el punto de partida de un proyecto más amplio de investigación, documentación y difusión de la música popular de transmisión oral de Ròtova.