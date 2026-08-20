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Un rayo provoca un incendio en l’Ombria de Tavernes de la Valldigna

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y Policía Local vigilan la zona tras el conato, aunque la lluvia ha evitado su propagación

Un rayo provoca un incendio en l’Ombria de Tavernes de la Valldigna, pero la lluvia evita que se propague

Un rayo provoca un incendio en l’Ombria de Tavernes de la Valldigna, pero la lluvia evita que se propague

Redacción Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Tavernes de la Valldigna

Hace unos minutos, unas imágenes que alertaban de un posible incendio en una de las montañas de Tavernes de la Valldigna han puesto en alerta a los vecinos y vecinas de la localidad.

Un rayo ha provocado un pequeño incendio en la zona de l’Ombria, concretamente en el entorno del antiguo abocador. Sin embargo, la intensa lluvia que se estaba registrando en el municipio ha contribuido a apagar rápidamente las llamas y ha evitado que el fuego se propagara por la zona o afectara a otros espacios.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Policía Local de Tavernes, que permanecen en la zona para comprobar el estado del terreno y prevenir una posible reactivación del incendio.

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Camiones de bomberos en la zona-

Camiones de bomberos en la zona. / Levante-EMV

En estos momentos, el fuego se encuentra apagado y la situación está bajo control, según han confirmado fuentes municipales.

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