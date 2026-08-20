Ròtova viaja al pasado: El municipio y sus gentes reviven la tradición de la pasa con la Festa de l'Escaldà

El riurau de la Rogeta de Ròtova (Centre d’Interpretació de la Cultura de la Pansa) acoge este domingo, 23 de agosto, la sexta edición de la Festa de l'Escaldà.

A las 8.30 horas los participantes saldrán de la plaza Major de Ròtova, con el acompañamiento de la Rotovense Musical, hasta el riurau, situado en la urbanización de la Serreta, donde tendrá lugar la escaldà. Al acabar, tendrá lugar un "esmorzar" popular y un taller de danzas, a cargo de l’Associació Cultural Qui té pansa té dansa.

Este es el acto central de la fiesta, aunque a lo largo de la semana se desarrollan otras actividades para preparar el acontecimiento: un taller de indumentaria, en el Centro Social, a cargo de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ròtova; un taller de "formalets", cajas de madera en que se vendía la pasa, una vez trabajada y seleccionada, arregladas con camisetas y cromos de papel de seda (con la colaboración del Col·lectiu Vall de Vernissa). Los "formalets" servían para presentar la pasa de mayor calidad, que se exportaba por el puerto de Dénia, un espacio que será el escenario de la última de las actividades de la edición de este año: viernes 2 de octubre, en una excursión a esta ciudad de la Marina para visitar el Museu Etnològic, el Museo del Juguete y el puerto.

Más actividades

Entre las actividades que también se organizan destaca "La lluna, al riurau" en el Centre d’Interpretació de la Pansa como hacían las familias enteras durante la época de la pasa; este viernes, 21 de agosto, tendrá lugar un taller de ambientadores de uva, a las 18.30h, en l'Espai Jove. Una actividad intergeneracional, para todas las edades, en que se aprenderá a preparar pequeños ambientadores con esencia de uva.

Una imagen de la Festa de l'Escaldà en Ròtova del año pasado / Ajuntament de Ròtova

El sábado, 22 de agosto, a las 10.30 horas, Elisa vuelve al Riurau de la Rogeta, en plena campaña de la pasa, para hacer un "descanset" y contar algunas anécdotas y cuentos. Una nueva sesión de «Contes al riurau» para público infantil y familias.

En las actividades colaboran el Col·lectiu Vall de Vernissa, la Associació Riuraus al Vernissa, el Centre Excursionista de Ròtova, la Agrupació de Danses Qui té pansa té dansa, Amics x la Fotografía, la Rotovense Musical y la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ròtova.

Bien de Interés Cultural

Las últimas veces que se escaldó en Ròtova fue, entre otros, en el "riurau de los mestrets", en la década de los 50 del siglo XX, los propietarios del cual eran los hermanos Elies, Maria y Conxeta; en el "riurau de Bernardino, y en el "riurau del Coeter". Hacia el año 1957 la viña dejó de dar rendimiento.

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Esta actividad agrícola marcó la vida de sus habitantes tanto en el siglo XIX como gran parte del XX. Casi 70 años después de la desaparición de esta actividad, Ròtova ha ido recuperando la "escaldà" de uva de moscatel, como una recreación y fiesta. Esta actividad ha sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Consell de la Generalitat Valenciana.