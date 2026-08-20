Xeraco reclama la humanización de la N-332 tras un nuevo accidente en uno de los puntos donde se proyecta una rotonda

Un nuevo accidente ha vuelto a poner el foco en la necesidad de acometer el proyecto de «humanización» de la travesía de la N-332 en Xeraco, impulsado por el Ministerio de Transportes. Sobre las 11:46 horas de ayer, miércoles 19 de agosto, el Consorcio Provincial de Bomberos recibió un aviso por un accidente de tráfico en la avenida de València de la localidad. A su llegada, los efectivos realizaron las tareas necesarias para asegurar el vehículo y excarcelar, tras cerca de una hora de trabajo, a un hombre que había quedado atrapado en su interior.

Tras el siniestro, el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha vuelto a reclamar la ejecución del proyecto, que contempla, entre otras actuaciones, la construcción de dos rotondas para facilitar los accesos al casco urbano tanto desde el este como desde el oeste. Las glorietas permitirían, además, reducir la velocidad de los vehículos en este tramo de la carretera, donde actualmente está limitada a 50 km/h y llega a reducirse a 30 km/h en algunos puntos. En estos tramos, además, se realizan controles con radares móviles. Así, y según el propio Ministerio, las obras convertirían esta vía en «una calle».

Mascarell ha explicado que el vehículo accidentado trataba de acceder al casco urbano precisamente en uno de los puntos donde está proyectada una de las glorietas. «El otro vehículo le ha pegado por detrás y el coche ha volcado. El siniestro pone de manifiesto la necesidad de este proyecto», ha reivindicado.

El proyecto de humanización de la N-332 en Xeraco comenzó a tramitarse en julio de 2021, cuando la Dirección General de Carreteras aprobó la Orden de Estudio para su redacción. A finales de ese mismo año, los trabajos ya se encontraban en fase de redacción.

Posteriormente, en mayo de 2024, el Ministerio de Transportes aprobó definitivamente el proyecto de trazado para humanizar 1,3 kilómetros de la N-332 a su paso por Xeraco. La actuación cuenta con un presupuesto de 977.531 euros —incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de los fondos Next Generation— y contempla la construcción de dos glorietas, el estrechamiento de los carriles y la creación de nuevos pasos peatonales, con el objetivo de transformar la actual travesía en un espacio de carácter más urbano y seguro. También está prevista la retirada de elementos fuera de uso, como los semáforos.

Las dos rotondas proyectadas. / Levante-EMV

La actuación permitiría, además, avanzar en otra de las reivindicaciones históricas del municipio: conectar de forma segura el casco urbano con la playa mediante carriles bici. Una vez ejecutadas las obras, este tramo pasaría a ser de titularidad municipal.

«Es una necesidad imperiosa. El consistorio no puede asumir este coste, pero el Gobierno de España sí», ha insistido el primer edil, que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a producirse accidentes en este tramo. «No estaríamos sufriendo estos accidentes si ya estuviera ejecutado el proyecto», ha añadido.

Acuerdo unánime

El pleno del Ayuntamiento de Xeraco aprobó hace poco más de un año, y de manera unánime, instar al Ministerio de Transportes a ejecutar el Proyecto de Humanización de la N-332. «Es una actuación clave para la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de vida en nuestro pueblo», señaló Mascarell en aquel momento.

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El alcalde informó entonces de que el proyecto contaba con el informe favorable del arquitecto municipal y con la aprobación definitiva por parte del Ministerio. Pese a ello, más de un año después del acuerdo plenario, la actuación continúa pendiente de ejecución.