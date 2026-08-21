La cantante de Oliva, La Maria, crea e interpeta el tema original de la película "Eixam" del director mallorquín Óscar Benàcer

La cantautora olivense, Maria Bertomeu Soria "La Maria" es la autora y la intérprete de la canción original de la película "Eixam", del director mallorquín Óscar Benàcer.

"La Mentida", según la propia artista olivense, "es un pulso al prejuicio, a toda la gente que piensa que no hace nunca nada mal y que va juzgando por ahí a todo el mundo, la peña que arrincona a la peña que tiene que mentir para poder sobrevivir. Hace menos mal la mentira, que no saber la verdad".

La Maria considera que siempre necesita una motivación importante y la película lo es". Además, ha añadido, que "sabéis que no acostumbro a hacer canciones sueltas entre discos porque me gusta mucho concentrarme en una cosa muy concreta, pero es que la película 'Eixam' ha sido especial".

Por su parte, el director de la película, Óscar Benàcer, ha manifestado que "es una suerte compartir con La Maria este viaje y un lujo vivir en directo su proceso creativo".

La película es un thriller rural en el que se cuenta la vida de Lluc, una persona que lo pierde todo y acepta la ayuda de Alba para vivir en una aldea aislada en aparente armonía bajo estrictas normas comunitarias. Lluc encuentra el amor, pero descubre la perversión y los oscuros secretos del sistema. Busca recuperar su libertad jugándose su propia vida. Será estrenada en cines el 4 de septiembre.

El elenco está formado en sus principales papeles por Pablo Molinero, Cristina Fernández Pintado, Pablo Derqui, María Maroto, Abdelatif Hwidar, Elías Hwidar, Àngel Fígols, Gloria March, Jordi Aguilar, Marta Belenguer y June Bernàcer Martínez.

Colaboraciones

Aparte de La Maria, el filme también cuenta con la colaboración especial de Neus Asensi, Sergio Caballero y Nuria Herrero. La película pretende reflejar las luces y sombras de la sociedad en un revelador viaje a través de las contradicciones, individuales y colectivas. Un poderoso espejo cinematográfico sobre el fanatismo, el poder y la libertad.

"Eixam" (enjambre en castellano) es el primer largometraje de ficción del realizador Óscar Benàcer y se exhibirá de la mano de la productora A Contracorriente Films.

La película ha celebrado su estreno mundial en el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest de Talent Balear celebrado recientemente en Palma de Mallorca.

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Su rodaje ha tenido en distintas localizaciones de la Comunitat Valenciana. Cuenta con la financiación del Institut Valencià de Cultura, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y del Instituto de Crédito Oficial. Además, cuenta con la participación de Netflix, Radio Televisión Española, À Punt y CREA SGR