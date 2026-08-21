De una cartera con 170 € a un pasaporte de animal de compañía: Gandia registra más de 60 objetos pérdidos al mes

Carteras, bolsos, teléfonos móviles, documentos (DNI, SIP o pasaporte), llaves de casa, llaves de vehículos, gafas de sol...Estos son, a grandes rasgos, los objetos que suele extraviar la gente por unas causas u otras. Al menos, los que en número más elevado tiene en custodia la Policía Local de Gandia (PLG) durante un periodo de dos años en su sede a la espera de que sus propietarios los reclamen y puedan recuperarlos.

En lo que va de año 2026, la PLG ha registrado medio millar de efectos perdidos, de los cuales 195 han sido entregados a sus dueños y 305 todavía permanecen esperando en una pequeña dependencia del edificio oficial de la Policía.

Las llaves, lo que más

Las pertenencias que más se pierden, según los datos que maneja la PLG, son las llaves (83 de uso personal y 45 de vehículos). En las llaves de coche o moto se produce algo curioso y es que hay mucha gente que las olvida y ya no las reclama porque prefiere hacerse otro juego nuevo, incluso aunque sean de bastante valor económico. De hecho, son los artículos que menos se reclaman por parte de sus propietarios. En 2026, de 120 extravíos computados solo se han solicitado 22.

Le siguen los documentos oficiales y las carteras de bolsillo. El 90 % de las billeteras o monederos las pierden los hombres y solo un 10 % las mujeres.

Entre los documentos, la mayoría son de ciudadanos españoles, pero también los hay que pertenecen a extranjeros de Noruega, Venezuela y hasta Pakistán, por citar algunos ejemplos, o incluso algún que otro pasaporte para el animal de compañía que sus dueños han dejado no saben dónde.

Los teléfonos móviles también se pierden, pero son los efectos más reclamados por la gente y prácticamente todos vuelven a sus dueños.

Pérdida registrada

Al final, se trata de pérdidas más bien comunes. La gente se encuentra objetos en la calle y busca a algún agente para entregárselo o lo lleva al retén policial. El extravío se registra en la sede policial y normalmente "solemos llamar enseguida a la persona afectada. Hay otra gente que ha perdido algo y nos llama directamente para ver si ha tenido suerte y la pérdida la tenemos controlada", apunta María José Tarrazona, funcionaria en la central de la PLG.

El comisario de la Policía Local de Gandia, Martínez Espasa, ante algunos de los objetos perdidos / Salva Talens

También hay otros casos. Hay gente que pretende denunciar algún olvido o sustracción de alguna pertenencia a la Comisaría de la Policía Nacional y "son los agentes policiales compañeros nuestros los que nos llaman para saber si el objeto está en la central de la PLG. Si es así, ya no hace falta que el ciudadano presente la denuncia", explica José Martínez Espasa, comisario.

Los objetos perdidos pueden servir también para calibrar la honradez de las personas que los encuentran: "En ese sentido nos pasa un poco de todo. Tuvimos recientemente un caso de un vecino de Xàbia que recuperó su cartera con 170 euros dentro junto a la documentación", destaca Tarrazona.

Añade el mando policial Martínez Espasa que "la brigada municipal de limpieza también se encuentra muchos objetos perdidos en papeleras, contenedores o en la misma calle y nos los hacen llegar enseguida".

Más actividad, más posibilidad

Cuando hay más actividad en la calle, hay más posibilidades de que se produzcan pérdidas de pertenencias. "Ahora en verano es una época propicia, pero también en las Fallas o en la Fira i Festes. Normalmente, cuando hay mucha gente y mucho movimiento, hay más despistes, más olvidos, más pérdidas", según el comisario, mientras Tarrazona puntualiza que "en la pasada Nit de Sant Joan hubo muchas por aquello de que la gente se quita la ropa y se tira al mar".

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Desde la Policía Local de Gandia recuerdan que existe este servicio al ciudadano y quizá, con un poco de suerte, encuentre aquel objeto que creía perdido.