Gandia y Xeresa intensifican la limpieza de imbornales ante la llegada de la temporada de lluvias
Se llevan a cabo labores de prevención que complementan las diarias de mantenimiento
Los Ayuntamientos de Gandia y Xeresa trabajan en la limpieza de imbornales con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas ante la llegada de la temporada de lluvias y, especialmente, de los episodios de precipitaciones intensas que pueden registrarse durante los próximos meses.
En Gandia, los trabajos se están llevando a cabo de manera progresiva por varias calles y barrios, reforzando aquellas zonas que requieren una atención especial, con el objetivo de mantener en las mejores condiciones posibles los puntos de recogida de agua y evitar acumulaciones y problemas derivados de la obstrucción de los sistemas de drenaje.
Las actuaciones forman parte de las tareas ordinarias de mantenimiento y limpieza de la vía pública que desarrolla el ayuntamiento gandiense durante todo el año y responde en una planificación preventiva. En este sentido, el refuerzo y la intensificación de los trabajos permite actuar con antelación sobre los imbornales y retirar hojas, tierra, residuos y otros elementos que puedan dificultar la correcta evacuación del agua cuando se produzcan lluvias de intensidad elevada.
Término municipal
Gandia cuenta con más de 9.000 imbornales y puntos de desagüe distribuidos por el término municipal, por lo cual los trabajos se desarrollan de manera progresiva y requieren una actuación continuada durante todo el año.
"Cuidar la red de saneamiento es cuidar la seguridad y el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Con este dispositivo avanzamos en una gestión preventiva, seguida y sostenida en el tiempo, al mismo tiempo que garantizamos la continuidad de un servicio esencial para Gandia", destaca el director general de Calidad Urbana y Servicios Básicos, Sebas Gálvez.
El Ayuntamiento de Xeresa, a través del personal de mantenimiento, ha llevado a cabo diferentes trabajos de limpieza y acondicionamiento de los polígonos y de los imbornales del municipio para prevenir posibles problemas ante episodios de lluvias intensas.
Se han limpiado completamente los que rodean el pueblo, así como las que discurren por la parte posterior de las viviendas, y también se han dejado las zonas preparadas para facilitar la evacuación del agua.
Estas actuaciones forman parte de los trabajos de prevención y mantenimiento de la red de alcantarillado, especialmente importantes ante la previsión de posibles episodios de lluvias intensas durante el otoño.
La prevención y el mantenimiento son fundamentales para minimizar los efectos de las lluvias y garantizar la seguridad del municipio, según destacan desde el ayuntamiento xeresero.
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