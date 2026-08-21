Oliva captura diez jabalíes en una sola noche, uno de ellos de 120 kilos

La instalación de jaulas-trampa se ha convertido en una de las principales herramientas para controlar la sobrepoblación de jabalíes, una especie que supone un riesgo tanto para los cultivos como para la seguridad vial y la ciudadanía.

La utilidad de estos dispositivos ha vuelto a quedar patente en Oliva. El consistorio ha capturado un total de diez jabalíes durante la noche del 20 de agosto dentro del término municipal. Entre los ejemplares se encontraba uno de 1,80 metros de longitud y 120 kilos de peso.

No es la primera gran captura que lleva a cabo el consistorio. Como ya informó Levante-EMV, en la anterior actuación, realizada el pasado 29 de junio, se atraparon un total de 27 ejemplares, según informó la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, dirigida por Enrique Parra.

Levante-EMV

Esta fue la primera captura realizada en el marco del nuevo contrato adjudicado el pasado mes de junio para continuar con las actuaciones de control de la población de jabalíes en la localidad. El contrato, con un presupuesto base de licitación de más de 80.000 euros para dos años, contempla la instalación de ocho jaulas-trampa modulares de accionamiento remoto, además de los trabajos de estudio, captura y mantenimiento de estos dispositivos.

Las nuevas jaulas se suman a las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses para reducir la presencia de estos animales en el término municipal.

Otras capturas

Durante los meses de junio, julio y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026, se contabilizaron un total de 191 jabalíes capturados en el término municipal. Solo durante el pasado mes de julio fueron capturados más de 27 ejemplares.

Desde el consistorio señalan que estas actuaciones tienen como objetivo controlar la población de jabalíes y mejorar la seguridad de la ciudadanía, además de proteger las más de 25.000 hanegadas de cultivos existentes en el término municipal de Oliva. La presencia de estos animales genera importantes problemas para el sector agrícola de la localidad, además de incrementar el riesgo de accidentes en las carreteras.

El ayuntamiento aprobó, además, durante el pleno de noviembre de 2025 una moción conjunta para hacer frente a la situación provocada por el aumento de la población de jabalíes en el término municipal. La iniciativa fue consensuada por todos los grupos municipales y el Consell Local Agrari.

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A estas actuaciones se suma la creación en los últimos meses de una asociación para hacer frente al incremento de la fauna silvestre en la Comunitat Valenciana. Concretamente, la Asociación de Afectados por la Fauna Silvestre de la Comunitat Valenciana (AFAS) busca dar respuesta a los problemas que especies como los jabalíes, arruís, muflones o conejos provocan en la agricultura, la seguridad vial y el equilibrio de los ecosistemas.