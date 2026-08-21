Los talleres Activament del CDR La Safor llegan al distrito marítimo "Els Pedregals" de Daimús

El programa Activament se amplía e incorpora el centro social del distrito marítimo "Els Pedregals" de Daimús como nuevo espacio de encuentro a partir del 15 de septiembre.

Uno de los dos grupos de entrenamiento cognitivo para personas mayores que hasta ahora se reunían en el centro polivalente de Daimús pasará a hacerse en el centro social "Els Pedregals", atendiendo que una parte importante de las participantes reside en este núcleo marítimo del municipio.

De este modo, el CDR la Safor y el Ayuntamiento de Daimús acercan la actividad al vecindario de "Els Pedregals" y facilita que las personas mayores que viven puedan continuar participando en el taller sin tener que desplazarse hasta el casco urbano de Daimús. El segundo grupo mantendrá, de momento, su ubicación habitual en el centro polivalente del municipio.

Los talleres de Activament se enmarcan dentro de la tarea que el CDR la Safor, una entidad de acción social integrada en la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), desarrolla en materia de envejecimiento activo y saludable en la comarca.

Autonomía y bienestar

A través de este ámbito de trabajo, la entidad impulsa actividades de estimulación cognitiva, dinamización y acompañamiento dirigidas a las personas mayores, con el objetivo de promover su autonomía, el bienestar y la participación social.

Este tipo de programas forman parte de una línea de trabajo más amplia del CDR la Safor, que en los últimos años ha ido consolidando su presencia en los municipios de la comarca con iniciativas de envejecimiento activo que ya llegan a centenares de personas mayores en varios pueblos de la Safor, y que cuentan con el apoyo de la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda.

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Con la llegada del taller a "Els Pedregals", el CDR la Safor reafirma su apuesta para acercar los recursos en el territorio y adaptarse a la realidad y las necesidades de cada núcleo de población, especialmente en aquellos puntos, como los Pedregals, donde reside una parte significativa de las personas destinatarias de sus actividades.