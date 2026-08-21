Tavernes de la Valldigna espera el regreso de su emblemático toro de Osborne tras ocho meses derribado

«Ya estamos en casa». ¿Qué vecino o vecina de Tavernes de la Valldigna no ha pronunciado alguna vez esta frase al circular por la N-332 junto al gran toro de Osborne, situado en un monte de propiedad privada, en la conocida zona de las Cinco Hermanas? Durante décadas, esta enorme figura ha sido una de las referencias visuales más reconocibles de la entrada al municipio y un elemento integrado en el paisaje cotidiano de varias generaciones de valleros.

Son muchos también los vecinos y visitantes que han subido hasta este monte para fotografiarse junto al toro, convertido con el paso de los años en uno de los grandes iconos de la España de los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando decenas de estas estructuras servían para anunciar el brandy de Osborne. Años después, la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en las carreteras obligó a retirar la marca, pero no las figuras, que permanecieron junto a las vías. De hecho, en 1997, el Tribunal Supremo reconoció el valor estético y cultural adquirido por estos toros y permitió su permanencia en el paisaje español.

Sin embargo, la estampa es muy distinta desde el pasado mes de enero en Tavernes. En su lugar apenas quedan una serie de hierros que todavía pueden apreciarse desde la distancia y que, previsiblemente, corresponden a parte de la estructura que sustentaba la figura.

Cabe recordar que el colectivo independentista Arran reivindicó la autoría del derribo en un vídeo difundido a través de sus redes sociales el pasado mes de enero. No era la primera vez que el toro de Tavernes sufría un sabotaje. En esta ocasión, según las imágenes difundidas por el propio colectivo, se utilizó una sierra radial para cortar la base de la estructura. Posteriormente, las fuertes rachas de viento registradas en la zona provocaron el desplome de la figura. Arran señaló que su objetivo era «hacer caer los símbolos españoles».

La empresa propietaria se comprometió en su momento a reparar la estructura. Recientemente, Osborne ha confirmado a este diario que trabaja siguiendo un calendario establecido y que las reparaciones se irán «gestionando y resolviendo en cuanto sea posible», por lo que, por el momento, no existe una fecha concreta para la reposición del toro.

Este toro es uno de los cerca de un centenar que todavía quedan en España, aunque los recuentos no están completamente actualizados y las cifras pueden variar. En la provincia de Valencia se contabilizaban cuatro ejemplares, pero tras la caída del de Tavernes solo Sagunt, Requena y Utiel conservan actualmente uno en pie. En el conjunto de la Comunitat Valenciana quedan menos de una decena.

Varias reparaciones

No es la primera vez que Osborne tiene que reparar el toro de Tavernes. En 2009, la estructura metálica cedió y tuvo que ser reconstruida. En diciembre de 2016 sufrió un primer sabotaje. En ese momento, sus patas fueron serradas y el viento hizo el resto. La figura fue repuesta por Osborne en el verano de 2017.

En abril de 2018 se produjo un nuevo ataque, también reivindicado por el colectivo independentista Arran, en el que la estructura volvió a ser derribada tras ser cortadas sus patas.

Por tanto, la próxima intervención será la cuarta reparación de esta estructura. El coste depende de los daños ocasionados y puede oscilar entre los 6.000 euros, en el caso de un repintado, y los 50.000 euros que puede alcanzar la reposición completa de la figura. En esta ocasión, todo apunta a que la pintura no habría resultado afectada.

Fabricado en acero, cada toro pesa alrededor de cinco toneladas y mide 14 metros de altura, el equivalente a un edificio de unas cuatro plantas.

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Vecinos y visitantes esperan ahora que el emblemático toro vuelva a ocupar su lugar en el paisaje de Tavernes y recupere la silueta que durante generaciones ha servido como particular señal de bienvenida a la localidad.