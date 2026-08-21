Tavernes de la Valldigna gana espacio en el cementerio con la construcción de 48 nuevos nichos en altura

Tavernes de la Valldigna avanza en la ampliación de su cementerio municipal. El consistorio trabaja durante las últimas semanas en la construcción de muros de contención del terraplén en la ladera del camposanto, una actuación que permitirá consolidar y conservar estos espacios para acometer futuras ampliaciones de nichos en función de las necesidades de la población.

Una vez finalizados estos trabajos, el consistorio prevé iniciar el próximo mes la construcción de 48 nuevos nichos, que permitirán aumentar la capacidad del cementerio y, a su vez, atender las necesidades de los próximos años.

La primera fase del proyecto cuenta con un presupuesto de 225.030 euros, mientras que la construcción de los 48 nichos supondrá una inversión municipal de cerca de 80.000 euros. Las obras comenzaron el pasado mes de abril y está previsto que el conjunto de la actuación finalice antes de que termine el año.

Planeamiento urbanístico

Los trabajos están condicionados por el planeamiento urbanístico vigente del municipio, que impide ampliar el cementerio en extensión sobre el terreno disponible. Por este motivo, la actuación se ha planteado en altura, como la alternativa viable para incrementar la capacidad del camposanto sin ocupar más superficie de suelo.

La alcaldesa, Lara Romero, ha señalado que «se trata de una obra muy necesaria y hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del cementerio municipal».

La primera edil ha añadido que «el planeamiento urbanístico vigente nos condiciona mucho las posibilidades de crecimiento y, ante la falta de otras alternativas, debemos aprovechar al máximo y de manera eficiente el espacio del que disponemos». En este sentido, ha defendido que «nuestra responsabilidad es anticiparnos, buscar soluciones y planificar con previsión para que Tavernes tenga garantizada la capacidad necesaria en el cementerio durante los próximos años».

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Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, ha explicado que «estamos haciendo un seguimiento constante de las obras para que se cumplan los plazos previstos». Según ha indicado, «la primera fase estará finalizada en breve y el próximo mes iniciaremos la construcción de los 48 nichos con el objetivo de que toda la actuación esté terminada antes de que finalice el año».