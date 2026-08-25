Fin al conflicto entre las dos fallas de Gandia tras cinco meses de tensión: una sanción grave y dos leves a tres falleros del Grau

Fin al conflicto entre las fallas Màrtirs y el Grau de Gandia cinco meses después del altercado protagonizado por algunos miembros de la comisión del Grau, que habrían insultado y agredido a integrantes de la comisión que se alzó con el premio a la mejor falla de la ciudad durante la entrega de premios del pasado 16 de marzo. Así quedó ayer patente durante la Asamblea de la Federació de Falles de Gandia, en la que se dio por cerrado el procedimiento disciplinario abierto a raíz de los hechos.

Durante la asamblea se ratificaron tres sanciones a tres falleros de la comisión del Grau. En concreto, se impuso una sanción grave a una fallera implicada en los altercados, que no podrá participar en actos falleros durante cuatro años y perderá, además, sus recompensas. A otros dos miembros de la misma comisión, entre ellos el presidente, Iván García, se les impusieron sendas sanciones leves. Estas no conllevan ninguna suspensión, aunque sí una sanción económica.

La Federació de Falles de Gandia había iniciado hace unos meses un procedimiento disciplinario contra tres integrantes del Grau por "comportamientos inadmisibles, insultos y agresiones físicas". Sin embargo, el organismo decidió paralizar el proceso tras tener conocimiento de la presentación de varias denuncias judiciales.

La Federació acordó suspender de forma preventiva la propuesta definitiva de sanción hasta "conocer el contenido de las resoluciones que puedan dictarse en sede judicial". Según pudo saber este diario, algunos miembros del Grau habían decidido presentar, a título personal, varias denuncias contra el presidente y el vicepresidente de Màrtirs, por lo que esta comisión también anunció medidas legales.

Se trataba de una situación inédita en la historia reciente de las Fallas de Gandia, ya que hasta ese momento ninguna comisión había recurrido a los tribunales mientras se encontraba en marcha un procedimiento disciplinario interno.

Representantes de ambas comisiones y de la Federació de Falles han mantenido varias reuniones a lo largo de estos cinco meses para tratar de reconducir la situación. Las dos comisiones anunciaron que retirarían las denuncias para permitir que continuara el procedimiento disciplinario y tratar de resolver el conflicto por la vía interna. Por el momento, se desconoce si estas denuncias han sido finalmente retiradas.

Durante el proceso, la falla Grau presentó varias alegaciones al considerar que sus falleros también habían sido agredidos y amenazados y que el procedimiento disciplinario había sobrepasado los plazos establecidos. No obstante, estas alegaciones fueron desestimadas.

Inicio del conflicto

El conflicto se remonta a la noche de la entrega de premios, el pasado 16 de marzo. La falla Vilanova, ganadora durante ocho años consecutivos, realizó un paseíllo a la falla Màrtirs después de que esta se alzara con el premio a la mejor falla de la ciudad. En ese momento, según denunció la comisión de Màrtirs, algunos miembros del Grau les insultaron y agredieron, además de acusarles de "haber amañado los premios de la Cavalcada del Ninot".

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La falla Màrtirs solicitó entonces la apertura de un procedimiento disciplinario para recopilar información y testimonios de las personas presentes. "Solo esperábamos que dieran la cara y pidieran perdón. No queríamos que todo esto se demorara tanto tiempo. Pasamos de la euforia de ganar a este infierno", explica el presidente de la falla Màrtirs, Jaime López, quien agradece que "al fin se haya puesto solución".