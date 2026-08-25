Expertos alertan del uso de más cloro para evitar cierres por contaminación en las playas de la Safor: "Es un parche"

Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles, Oliva y Gandia arrancaron el pasado verano con el cierre de un total de 16 kilómetros de costa por la presencia de un vertido. Los ayuntamientos adoptaron esta medida el 10 de junio de 2025 tras detectar una sustancia agrupada en forma de pequeños granos de arroz, cuya naturaleza y origen se desconocían.

Casi un mes después, la Conselleria de Medio Ambiente recomendó prohibir el baño en algunos tramos de Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Daimús tras detectar, en sus análisis periódicos, la presencia de bacterias de origen intestinal.

Ambos episodios pusieron en alerta a los distintos ayuntamientos de la comarca, que temían que una situación similar pudiera repetirse, especialmente durante la temporada estival, cuando miles de vecinos y bañistas acuden a sus playas.

Aunque la alarma se desató en la comarca durante el verano pasado, la situación es muy distinta este año. Por el momento, no se ha registrado ningún cierre de playas por contaminación del agua del mar. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya disminuido la contaminación."Esto no supone que contaminemos menos o que haya mejorado el sistema de depuración de las aguas", explica el biólogo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València, Miguel Rodilla. El experto señala que "el año pasado hubo un problema y, para evitar que se repitiera, se tomaron una serie de medidas".

Entre ellas se encuentra la desinfección del agua. El método "más rápido" para eliminar las bacterias es el uso de cloro. También existen otros sistemas, como la radiación ultravioleta, aunque, según Rodilla, "son más caros". Por ello, considera que recurrir al cloro como solución frente a estos episodios supone "un parche", ya que "los contaminantes siguen estando, pese a que no se detectan en las analíticas".

Pérdidas económicas

Rodilla insiste en que el uso de cloro no significa que "el agua sea de mejor calidad", sino que permite eliminar las bacterias y, por consiguiente, evitar el cierre de las playas.

Una prohibición del baño, además, tiene un impacto directo sobre los municipios, especialmente en aquellos donde el turismo constituye una de las principales fuentes de ingresos. "Se dio una mala imagen de nuestras playas porque el cierre al baño comportó que saliera en todos los medios y, por lo tanto, se produjeran cancelaciones", explica el experto.

En este sentido, reconoce que "el cloro es una solución inmediata para que este año no sea noticia el cierre de una playa", aunque advierte de los efectos que podría tener un uso excesivo o una reducción posterior de las medidas de control. "Cuando bajen la guardia y se reduzca la cantidad de cloro, probablemente en uno o dos años se produzcan más cierres de playas porque los parámetros volverán a salir reflejados en las analíticas", alerta.

El biólogo reclama a las distintas administraciones una mayor inversión en las plantas depuradoras. Recuerda que buena parte del territorio español inició el proceso de depuración de las aguas residuales tras la entrada de España en la Unión Europea, cuando se recibieron fondos para ejecutar estas infraestructuras.

Sin embargo, considera que muchas de ellas no se han adaptado a las necesidades actuales. "La mayoría son viejas y no se han adaptado. Estamos poniendo una tirita al problema. Es necesario invertir, pero es una inversión que muchas veces no interesa porque no se ve", reitera.

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A esta situación se suma el incremento de población que experimentan las localidades costeras durante los meses de verano. "Son localidades turísticas en las que la población se multiplica, por lo que es necesario mejorar los sistemas de depuración. Hemos avanzado, pero todavía hay una gran capacidad de mejora", concluye.