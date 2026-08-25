Miramar eleva hasta 950 euros sus becas para estudiantes universitarios

El Ayuntamiento de Miramar ha presentado las Becas de Estudio Municipales para el curso 2026-2027, una convocatoria que incrementa las cuantías de las ayudas con el objetivo de apoyar a las familias del municipio y facilitar la continuidad de los estudios.

Las ayudas refuerzan especialmente los estudios postobligatorios. Así, los universitarios podrán recibir hasta 950 euros, mientras que las ayudas para Ciclos Formativos de Grado Superior alcanzarán los 550 euros. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, la cuantía será de 200 euros por alumno.

Las cantidades establecidas para el próximo curso son:

Educación Infantil: 150 euros.

5.º y 6.º de Primaria: 210 euros por alumno para la adquisición de una tableta y una licencia educativa.

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio: 200 euros.

Ciclos Formativos de Grado Superior: 550 euros.

Estudios universitarios: 950 euros.

Escuela Oficial de Idiomas: 125 euros.

Curso de preparación para el acceso a la Universidad para mayores de 25 años: 150 euros.

Una de las principales medidas de la convocatoria está dirigida al alumnado de 5 º y 6 º de Primaria del CEIP Oliveretes. El consistorio, en este sentido, asumirá el coste de las tabletas y las licencias educativas SNAPPET necesarias para el desarrollo de las clases.

La ayuda llegará a los 48 alumnos de ambos cursos, con una cuantía de 210 euros por estudiante y una inversión municipal de 10.800 euros. Además, las tabletas dispondrán de una licencia educativa durante cuatro años.

Para el resto del alumnado de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, las ayudas para libros de texto se canalizan a través del programa Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana, por lo que no será necesario presentar esta solicitud al Ayuntamiento de Miramar.

Más de 1.800 becas desde 2011

Las Becas de Estudio Municipales se pusieron en marcha en 2011 y, desde entonces, Miramar ha concedido más de 1.800 ayudas, con una inversión superior a 280.000 euros de fondos municipales.

Durante el curso 2025-2026, las becas beneficiaron a casi un centenar de estudiantes de Miramar, con una inversión de unos 20.000 euros.

La alcaldesa, Pilar Peiró, ha defendido el incremento de las ayudas como una forma de apoyar a las familias y favorecer que los jóvenes puedan continuar su formación. Ha recordado que las becas pueden destinarse a gastos relacionados con los estudios, como libros de texto, material escolar e informático, matrícula, alojamiento o transporte público, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

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Las gastos subvencionables deberán haberse realizado entre el 1 de junio del año de la solicitud y el 31 de mayo del año siguiente.