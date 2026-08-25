Xeraco ultima los preparativos para la Vuelta a España: cortes, aparcamientos, 25 policías y 30 efectivos de Protección Civil

Xeraco entra en la cuenta atrás como municipio final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026. Será la octava, programada este sábado, 29 de agosto, en la avenida dels Borrons de la playa. La jornada arrancará en Puçol y constará de 176 kilómetros. Será la única en la provincia de Valencia y está subvencionada por la Diputación de Valencia. El final está previsto sobre las 17.30 horas, aproximadamente.

La localidad entera se prepara para tan gran acontecimiento que le dará una promoción turística extraordinaria, imposible de cuantificar y pagar, ya que se calcula que el evento llega a 190 países a través de la señal de televisión. La Vuelta se ve desde Estados Unidos a China, por lo que todo el planeta va a conocer Xeraco.

Como sucede en muchas poblaciones que son sedes de la Vuelta, la ronda ciclista sirve como excusa para poner a punto espacios públicos que lo necesitan, bien por recomendación de la organización o por iniciativa de los ayuntamientos.

Carretera pavimentada

Es el caso de la carretera de acceso a la playa de Xeraco. Se ha repavimentado en una semana un tramo de 800 metros. Gracias a una subvención directa de la Diputación de Valencia, de 610.051 euros, Xeraco ha conseguido un tres por uno. Por una parte, el reasfaltado de un tramo de la citada carretera, la creación de un carril bici sobre el arcén de su margen derecho y también la ejecución de una rotonda en el inicio de la vía, aunque esta última se hará a partir de septiembre.

Pero, aparte de estos trabajos, en el ayuntamiento tienen casi ultimado el dispositivo preventivo de seguridad, movilidad y tráfico que les corresponde como final de etapa de la Vuelta.

Explica el alcalde, Avelino Mascarell, que las zonas por donde va a pasar y acabar la carrera, tanto en el pueblo como en la playa, están indicadas: "Todo lo que nos ha pedido la organización de la carrera lo tenemos previsto. Pusimos las señales el día 15, es decir, con dos semanas de antelación. Nos falta retirar dos carpas, que lo haremos el viernes, pero todo lo demás está listo".

El jefe de la Policía Local y el alcalde de Xeraco estudian el dispositivo sobre el terreno / Ajuntament de Xeraco

Lo más importante, según el alcalde, son las zonas de aparcamiento alternativas que se han tenido que habilitar para que los vecinos y turistas puedan dejar sus vehículos, tanto los que "vengan a ver la carrera como los que viven aquí, con el objetivo de dejar libre y despejada la ruta que van a hacer los ciclistas". Mascarell asegura que, incluso, se ha tenido que alquilar alguna parcela privada para el estacionamiento de vehículos el fin de semana de la Vuelta.

El alcalde pide a los vecinos y turistas que liberen de vehículos el itinerario de la carrera cuanto antes para evitar embotellamientos de última hora.

Otra cuestión importante es que la zona norte de la urbanización marítima quedará libre: "la gente podrá venir y salir de la playa de Xeraco por el área del canal de Tavernes de la Valldigna".

En el sector de la actividad económica, el ayuntamiento también ha mantenido contactos con los empresarios de los chiringuitos playeros para que "tengan facilidad a la hora de poder servir comidas a los clientes. El objetivo es que cuando llegue la Vuelta, todo el mundo ya haya comido".

Mascarell recuerda a los ciudadanos que la Vuelta recorre 5 km del término municipal de Xeraco. Explica: "Que no se empeñen todos en ir a la playa porque la gente puede ver el paso de los corredores en el pueblo y por la carretera".

Policía Local

El jefe de la Policía Local de Xeraco, Pere Bofí, comenta que se habilitará un dispositivo policial de unos 25 agentes para el día de la carrera: "Nosotros tenemos una quincena de policías en el pueblo y contamos con una decena de efectivos de la Policía Local de Dénia, ciudad con la que tenemos un acuerdo para eventos extraordinarios".

También formarán parte del operativo de prevención unos 30 voluntarios de Protección Civil, según asegura el mando policial. El objetivo es "tenerlo todo a punto 48 horas antes de que llegue la carrera porque a la Vuelta hay que sumarle las 20.000 personas que tiene la playa xeraquera en el mes de agosto. Sobre todo, nos centramos en que los ciudadanos puedan encontrar sitio para reubicar sus vehículos".

Noticias relacionadas

Bofí pide a la ciudadanía que tenga paciencia el fin de semana que viene, que siga las recomendaciones y órdenes de las fuerzas de orden público y que planifique con tiempo lo que van a hacer entre el viernes y el sábado próximos para que después no haya más problemas de movilidad.