El Ayuntamiento de Oliva pide la colaboración ciudadana para cambiar o renovar las placas cerámicas que llevan el nombre de las calles y plazasde la ciudad

El Ayuntamiento de Oliva, a través de los departamentos de Urbanismo, Patrimonio y Contratación que dirige el regidor Joan Mata, ha puesto en marcha un proyecto de revisión y renovación de los plafones cerámicos que contienen los nombres de las calles del municipio.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la imagen urbana y reponer o sustituir aquellos que estén rotos o en mal estado a causa del paso del tiempo.

Para llevar a cabo esta tarea de una manera más eficiente, el consistorio ha solicitado la colaboración directa de las diferentes asociaciones vecinales de los barrios de la ciudad.

Joan Mata, regidor de Urbanismo, Patrimonio y Contratación: «Nadie conoce mejor las calles que aquel quienes las habita, por eso sabemos que la participación de la ciudadanía y asociaciones vecinales de aquellos barrios que tienen los nombres de las calles con los históricos plafones será de gran ayuda para poder detectar todas las necesidades».

La actuación se limita, exclusivamente, a la sustitución de los plafones deteriorados o a la instalación de nuevas placas cerámicas en los puntos donde sea necesario.

Una calle de Oliva rotulada con una placa en buenas condiciones / Ajuntament d'Oliva

Las asociaciones vecinales y la ciudadanía interesada pueden hacer llegar sus propuestas, sugerencias o localizaciones de placas dañadas hasta el próximo 30 de septiembre. Las comunicaciones se tienen que enviar por correo electrónico a la dirección alcaldia@oliva.es, indicando como asunto: «Plafón calle».

Dato histórico

Desde Oliva se recuerda que el día 12 de septiembre abrirá las puertas la nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles y fue, precisamente, este ilustre olivense quién impulsó la unificación de la rotulación de las calles de la ciudad con el actual modelo de azulejo.

Así consta a los archivos municipales en el documento mecanografiado «Proyecto de reordenación parcial y nomenclatura de callas y plazas de la ciudad de Oliva», firmado, curiosamente, «Oliva, 8 de septiembre de 1961, festividad de Nuestra Señora del Rebollet, Patrona de la Ciudad», y presentado en forma de moción al pleno municipal de 29 de octubre de 1961. El apartado VII) de este documento, «Modelo de Rótulo», indica las características de los letreros: a) Azulejo, b) incluir el escudo de la ciudad en la parte superior izquierda, c) indicar la calidad de la persona que da nombre en la calle, d) fecha de nacimiento y muerte.

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Joan Mata destaca que «nuestra voluntad es mantener el modelo actual de letrero, garantizando la uniformidad en la ciudad y núcleo histórico de la playa».