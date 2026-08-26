Los guardianes de las playas de Daimús, Guardamar, Bellreguard y Miramar: "Ha sido un verano tranquilo, pero con bastantes picaduras de medusas"

El verano toca a su fin, pero el servicio de salvamento y socorrismo de Cruz Roja en las playas del sur de la Safor (Daimús, Guardamar, Bellreguard y Miramar) continúa en vigor. Comenzó el 13 de junio y finalizará el 13 de septiembre.

Son un grupo de unas 60 personas, de las cuales hay unas 40 en acción a diario: 31 socorristas -6 de ellos en el baño adaptado-, 2 técnicos de emergencias sanitarias, 1 enfermero, 2 efectivos en moto acuática, otros 2 en la lancha motora y el jefe de playa.

El equipo se comunica a través de los "walkies talkies", todos ellos conectados a una emisora de radio que está en cada una de las bases.

El baño adaptado es un servicio que presta la Cruz Roja en Miramar / Salva Talens

Existen 4 postas, una en cada playa, además de 13 puestos de vigilancia en la arena repartidos por las 4 playas y tres zonas para el baño adaptado, ya que Bellreguard y Guardamar comparten la misma.

Los turnos de vigilancia van de 10.30 a 19 horas cada día, excepto en el apartado de baño adaptado que terminan a las 14.30 horas. Los socorristas cuentan con una hora para comer.

Nathalia y Lara

Nathalia es de Toledo, pero reside en Gandia, ya lleva tres años como técnica de emergencias sanitarias de Cruz Roja en las playas del Sur, concretamente en la de Miramar. En invierno es técnica de higiene bucodental.

Es, además, voluntaria de la Cruz Roja, está encantada de poder servir a los demás y de que sea en la Safor, con un buen equipo de trabajo y buenos compañeros y compañeras.

Dice que las incidencias que atienden suelen ser siempre las mismas todos los años: "afectan a la gente mayor, que tiene algún tipo de patología. Lo mismo les podría ocurrir en su propia casa. Por suerte, ahogamientos no tenemos".

El grupo de Cruz Roja de Miramar junto a la ambulancia de guardia, en una imagen de este martes / Salva Talens

Lara es una de las socorristas. Es de Villalonga y veranea en la playa de Miramar. Cuando cumplió los 18 años hizo el curso de primeros auxilios para poder entrar de socorrista en los meses de verano y ya lleva cuatro temporadas. En invierno estudia en la UPV Transporte y Logística.

También está "supercontenta" de pertenecer al grupo de las playas del sur: "Estas playas son tranquilas y apenas se registran incidencias graves. Siempre hay gente que se mete en el agua cuando hay bandera roja y hay que sacarla y también están las personas mayores, que tienen algún que otro problema cuando tropiezan con algún banco de arena y caen. Nosotros les ayudamos a salir del agua".

Adrián lo lleva en la sangre

Adrián es de Gandia y lleva el socorrismo en la sangre. Nunca mejor dicho, dado que su padre fue coordinador de Cruz Roja durante muchos años. "Sí, lo he vivido en casa y cuando cumplí 16 años me saqué el curso de primeros auxilios y el de socorrismo. Primero estuve en una piscina y cuando hice los 18 me presenté para estar de socorrista en la playa y ya llevo seis veranos", señala.

Está en las playas del sur, puesto que, en sus palabras, "son más tranquilas y familiares" y apunta que "tenemos un buen grupo de trabajo, con compañeros y compañeras jóvenes que nos llevamos muy bien".

Adrián y Lara, de servicio por la playa de Miramar en la mañana del martes / Salva Talens

Aparte de los dos sucesos trágicos a principio de verano en Daimús, que no fueron ahogamientos, recalca que "el verano ha sido muy tranquilo, con muchas banderas verdes, también muchas picaduras de medusa y de pez araña. También hemos tenido que actuar en algún rescate de gente a la que le cuesta salir, sobre todo a personas mayores, atender las indisposiciones..."

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El equipo de socorristas está sometido a normas estrictas cuando están de servicio: "Nuestro trabajo es vigilar y cualquier movimiento que hacemos debemos comunicarlo para que lo sepa la coordinación y todo cuadre".