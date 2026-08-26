Un velero de ocho metros encalla en la playa Nord de Gandia

Un velero de unos ocho metros de eslora permanece encallado en la playa Nord de Gandia después de quedar varado durante la tarde de ayer, martes 25 de agosto. El incidente se produjo alrededor de las 19:30 horas, en la zona situada al final del paseo marítimo, según han informado a este diario algunos de los presentes.

La escena despertó una gran expectación entre los vecinos y visitantes que se encontraban en la zona disfrutando de un día de playa. No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características en la costa gandiense.

Un velero encalla en la playa Nord. / Agustín Pastor

A bordo de la embarcación viajaban varios tripulantes, todos ellos procedentes de València, que pudieron salir del velero por sus propios medios y se encontraban en buen estado, según fuentes policiales. El incidente no dejó heridos y los siete ocupantes pudieron abandonar el velero sin mayores consecuencias.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, aunque finalmente fue Salvamento Marítimo el encargado de hacerse cargo de la intervención. Los equipos de rescate trataron de sacar la embarcación del agua, pero no pudieron conseguirlo debido probablemente a problemas técnicos del velero.

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La embarcación quedó finalmente sobre la arena y permanece encallada en la playa. Está previsto que durante la mañana de hoy se vuelva a intentar su retirada.