Vicent Cabanes Mogort, el escritor de Simat de la Valldigna que se adentra en la València de la posguerra

Vicent Cabanes Mogort, vecino de Simat de la Valldigna, se adentra por primera vez en el mundo de la escritura con su ópera prima “Disculpen la postguerra”, que fue presentada recientemente en su localidad natal con más de 200 asistentes y ya se encuentra en su tercera edición.

Ambientada en la ciudad de València de posguerra, más en concreto, la de finales de los años 40 y principios de los 50, la historia sigue a Manel, Josep y Carmeta, tres hermanos del barrio de Orriols, huérfanos de madre que, después de que su padre abandone el hogar por enigmáticos motivos, se ven obligados a ir a vivir en casa de una tía. La familia de esta, de un estatus y poder adquisitivo muy superior al de la clase humilde de los tres hermanos, se convertirá en un elemento importante en las relaciones entre personajes. El relato cuenta la vida de los tres hermanos a lo largo de unos años convulsos que coinciden con la pérdida de su infancia, los primeros años de juventud y, casi de manera inmediata, la entrada prematura y forzada en la vida adulta a causa de los sucesos que los toca vivir. Temas como el primer amor, los primeros deseos de la carne, la traición, la picaresca, la moral, la amistad o el luto ocupan la obra bajo el escenario de una València que atraviesa su primer franquismo. Cada personaje representa un sector de la sociedad.

La obra cuenta con un lenguaje muy claro y sencillo y tiene mucho ritmo, puesto que la trama avanza con velocidad por sus capítulos. Los episodios son cortos y hay bastantes diálogos, hecho que agiliza todavía más la lectura.

La presentación del libro lleno el local musical de Simat de la Valldigna / Levante-EMV

Vicent Cabanes compagina su faceta de escritor con su profesión como maestro de Educación Primaria y de Educación Especial, especialista en Pedagogía Terapéutica y en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se encuentra en constante formación sobre historia de España. Trabaja en un centro específico para la educación y la formación de personas con necesidades.

"Disculpen la postguerra" es su primera novela y ha sido muy bien recibida por la crítica y público, que ya lo han hecho sacar la tercera edición.

Sin referentes

Cabanes Mogort no tiene antecedentes familiares en el mundo literatura. Siempre le ha gustado escribir, pero cuando terminó la carrera universitaria se encontraba en un periodo de búsqueda de gustos e inquietudes y comenzó a investigar la época de la posguerra española en Valencia, "simplemente porque era una temática que me atraía, tenía curiosidad, ya no en el sentido político ni militar, sino cómo había afectado a las personas ese periodo histórico en los barrios de la ciudad".

A partir de ahí y tras acumular bastante información, decidió introducir personajes humanos y dramatismo a la acción real que sirvieran como hilo conductor de la historia y ahí empieza a desarrollarse lo que después se convierte en la novela.

Tampoco tiene ningún familiar relacionado con la posguerra "no más allá de lo que puede tener otra persona con un bisabuelo que estuviera en el frente. Los antecedentes familiares no son mi fuente de inspiración", destaca el escritor.

Otros proyectos

No descarta que esta primera novela vaya a tener continuidad. "Vamos por la tercera edición y la gente me comenta y me pregunta cuándo se publicará la segunda parte", indica, al tiempo que confirma que está trabajando en otros proyectos literarios.

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Ahora se encuentra inmerso en su nuevo libro, pero no será la segunda parte de "Disculpen la postguerra", aunque estará centrado en un contexto histórico, en el siglo XIX, que, en sus palabras, "investigo en torno a un hecho concreto partiendo como punto de partida un hecho real".