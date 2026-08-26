La Vuelta a España llegará a la Safor por Simat y Barx: Una gran oportunidad de dar visibilidad a la Valldigna y su entorno

La comarca de la Safor será protagonista de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026 que se celebra este sábado, 29 de agosto. Tres municipios acapararán la atención en los últimos kilómetros del recorrido en la jornada que arranca en Puçol y que es la única que se disputa por la provincia con el patrocinio de la Diputación de Valencia.

El final será en la playa de Xeraco sobre las 17.30 horas, pero la carrera pisará la comarca algunos kilómetros antes procedente de Alzira. Lo hará por Simat de la Valldigna, desde donde el pelotón ascenderá el Puerto de Barx, de 2º categoría. La Vuelta llegará al término de Gandia tras el descenso por la Drova y tras cruzar toda Marxuquera llegará al enlace con la N-332 para empalmar por dicha vía con destino a Xeraco.

Los ayuntamientos de Simat y Barx valoran muy positivamente el hecho de ser sedes del paso de la Vuelta para dar visibilidad a la Valldigna y a su entorno.

El alcalde simatero, Sebastián Mahiques, confirma que, con motivo de la Vuelta, el pasado mes de noviembre se asfaltaron la circunvalación y las calles por donde transcurrirá la prueba, todas ellas en la CV-675; el paseo 9 d'Octubre y la calle del Sol, pero también se aprovechó esta situación y se repavimentaron las calles Barx y Benifairó.

La organización de la Vuelta ha pedido al consistorio simatero que liberen de vehículos las calles por donde pasarán los ciclistas y que se retiren los contenedores que se pudieran encontrar en el recorrido.

Algo similar ocurre en Barx, que también lo va a tener todo a punto para el paso de la caravana ciclista con puerto de montaña puntuable incluido.

Gran oportunidad

Para Mahiques, la Vuelta es "un acontecimiento deportivo de primer nivel, con una gran repercusión mediática y una importante cobertura televisiva, que llega a millones de espectadores". Además, recuerda, que el paso por Simat incluye un puerto de montaña y, confía que, previsiblemente, "la retransmisión televisiva ofrecerá imágenes de la Valldigna y del Monasterio de Santa Maria".

Esto supone, en sus palabras, una oportunidad "muy buena para dar a conocer Simat y todo el entorno a la audiencia televisiva". Añade: "Se trata de una promoción turística extraordinaria que, sin duda, siempre es positiva para el municipio y que puede ayudar a despertar el interés de personas que todavía no conocen Simat ni la Valldigna".

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Por lo tanto, más allá del impacto puntual del día de la prueba, en Simat y también en Barx, en palabras de su alcaldesa, Esther Vidal, se considera que el paso de la Vuelta es una magnífica oportunidad para proyectar la imagen de ambas localidades, poner en valor el patrimonio y dar visibilidad a los paisajes y recursos turísticos.