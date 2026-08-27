El ayuntamiento reconoce los éxitos deportivos del Gandia Billar Club en el Campeonato de España

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial a una representación del Gandia Billar Club encabezada por su presidente, José Ramón Fuster, así como los jóvenes deportistas que han protagonizado una actuación histórica para el club y para el billar valenciano.

El Gandia Billar Club participó en el Campeonato de España de la categoría sub15 con un total de ocho deportistas: Alex Pastor, Gerardo Mejía, Sergio Guaman, Andrea Salas, Sebastian Moreno, Juan Carlos Aguirre y los hermanos Sham y Shahd Saeed. La delegación gandiense consiguió unos resultados excepcionales que consolidan el trabajo de formación que desarrolla la entidad desde hace años.

En el II Campeonato de España Femenino, el club compitió con tres deportistas. Andrea Salas obtuvo la medalla de bronce, mientras que Shahd Saeed también finalizó en tercera posición. Sin embargo, en no disponer todavía de la nacionalidad española, no pudo optar a la medalla nacional a pesar de su excelente resultado deportivo.

La delegación del Gandia Billar Club con las autoridades locales / Àlex Oltra

En cuanto al XXVII Campeonato de España sub15 en la modalidad de tres bandas, Gerardo Mejía y Alex Pastor consiguieron sendas medallas de bronce. Además, en el XXIV Campeonato de España sub15 en la modalidad de libre, Alex Pastor se proclamó subcampeón de España, mientras que Sergio Guaman y Gerardo Mejía sumaron dos nuevas medallas de bronce.

Casi pleno

En conjunto, los deportistas valencianos consiguieron 10 de las 12 medallas que estaban en juego, de las cuales siete correspondieron a jugadores y jugadoras del Gandia Billar Club, un hito sin precedentes que pose de manifiesto el gran nivel de la cantera de la entidad.

Durante la recepción, el alcalde y el regidor felicitaron los deportistas por sus resultados y destacaron el esfuerzo, la constancia y el compromiso que hay detrás de estos éxitos. También pusieron en valor la tarea que realiza el Gandia Billar Club en la formación de jóvenes talentos y su contribución a proyectar el nombre de Gandia en el ámbito deportivo nacional.

Noticias relacionadas

Los resultados conseguidos en Murcia constituyen un logro histórico para el club, que nunca antes había aportado un número tan elevado de deportistas a los lugares de honor de unos Campeonatos de España. Un hecho que confirma el excelente trabajo de base que desarrolla la entidad y que la sitúa como una de las referencias del billar formativo a nivel estatal.