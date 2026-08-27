La camiseta verde toma la Vuelta a España: los profesores de la Safor trasladan su reivindicación al puerto de Barx

La Safor será protagonista este sábado, 29 de agosto, de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, la única jornada de la competición que discurre por la provincia de Valencia. Tres municipios de la comarca —Simat de la Valldigna, Gandia y Xeraco— concentrarán la atención en los últimos kilómetros de una etapa que arrancará en Puçol y tendrá su meta en la playa de Xeraco.

El pelotón entrará en la comarca procedente de Alzira y lo hará por Simat de la Valldigna, desde donde afrontará el puerto de Barx, de segunda categoría. Tras coronar, los ciclistas descenderán por la Drova hasta adentrarse en el término municipal de Gandia. La carrera atravesará después Marxuquera y enlazará con la N-332 para continuar por esta vía en dirección a Xeraco, donde estará situada la línea de meta.

La llegada de la Vuelta será también aprovechada por los docentes de la comarca, que tras protagonizar un mes de huelga indefinida utilizarán el escaparate de la competición para mantener visible su reivindicación y demostrar que «la lucha continúa».

La Coordinadora d'Assemblees Docents de la Safor-Valldigna ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que profesores y simpatizantes acudan al recorrido vestidos con la emblemática camiseta verde que ha acompañado sus movilizaciones. La plataforma anima a concentrarse en algunos de los principales puntos de paso de la carrera, especialmente en Simat de la Valldigna, el puerto de Barx y Xeraco.

El principal foco de la protesta estará en el puerto de Barx, donde los docentes prevén una mayor concentración. A partir de las 15:30 horas, además, está prevista la actuación de la Manifa's Band, que pondrá música a la reivindicación.

Sin generar problemas

Desde la Coordinadora recalcan que el objetivo no es generar problemas durante el desarrollo de la etapa. «No queremos crear ninguna crispación, sino reivindicar las necesidades de los profesores, como se ha hecho durante toda la huelga, en un lugar en el que habrá una gran visibilidad», señalan.

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La plataforma también quiere dejar claro que su presencia no pretende interferir en la competición. «No es ningún boicot como ocurrió el año pasado», remarcan, en referencia a las protestas que marcaron la Vuelta de 2025. En aquella edición, las movilizaciones contra la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech, en el contexto de la guerra de Gaza, llegaron a provocar la interrupción de la última etapa en Madrid y la suspensión de la llegada y de la ceremonia del podio.