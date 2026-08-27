Se confirman los rumores: habrá primarias con dos candidaturas en el PSPV de Oliva

Se confirman los rumores. El PSPV de Oliva contará con dos candidaturas a las primarias para optar a la alcaldía olivense. Por un lado, la secretaria general de los socialistas de Oliva, Ana Morell, se postulará como candidata y por otro, Araceli Sansaloni, actual concejala socialista y número tres de la candidatura del PSPV en las elecciones municipales de 2023, concurrirá también a las primarias. Sansaloni fue incorporada a aquella lista por la propia Morell.

Sansaloni, que ejerce como concejala en esta legislatura, ha confirmado a Levante-EMV su decisión de dar el paso. "Una vez entramos en política es para hacer cosas y yo tengo muchos proyectos", señala. Aunque solo ha ocupado un acta de concejala durante esta legislatura, se considera "una mujer con experiencia". "Creo que hay que renovarse y quiero dar un paso adelante porque desde la oposición, aunque podamos hacer muchas cosas, considero que estamos muy limitados", apunta.

La candidata, que ocupó el número tres de la lista socialista en 2023, es militante del PSPV desde hace dos décadas, cuando apenas tenía 13 años. Una trayectoria que, según explica, responde a su condición de "socialista de toda la vida".

Sansaloni también adquirió protagonismo recientemente como imagen del cartel del PSPV que anunciaba, bajo el lema "Ací estem", el lema del congreso celebrado a finales de enero en València.

Morell, por su parte, también ha confirmado a este diario que mantiene su candidatura, como ya había avanzado. La actual portavoz socialista acumula 16 años como concejala de Oliva y casi dos décadas vinculada a la política municipal. Entró en el ayuntamiento en 2007 como secretaria del grupo socialista y en 2010 accedió al acta de concejala.

Desde entonces, ha pasado por el gobierno y la oposición y ha asumido diferentes responsabilidades. Fue responsable de Hacienda y, posteriormente, vicealcaldesa durante la legislatura 2019-2023, cuando el PSPV gobernó en coalición con Compromís bajo la alcaldía de David González.

Actualmente, Morell es portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Oliva y secretaria general de los socialistas locales.

La dirigente socialista no ha querido realizar declaraciones, por lo que se ha limitado a recalcar que se trata de un proceso interno del partido y que serán los militantes quienes decidan quién encabezará la candidatura socialista a la alcaldía.

De hecho, la propia Morell fue una de las primeras en felicitar a Sansaloni al convertirse en imagen del congreso del PSPV: "Hoy me siento personalmente orgullosa de que la imagen de este congreso sea la de mi compañera, amiga y militante de Oliva. Porque ella representa la juventud, la proximidad, la convicción y la fuerza para la transformación social", escribía en sus redes.

Primarias

El calendario aprobado por el PSOE establece dos ventanas para la elección de sus candidatos a las alcaldías. La primera se desarrollará en septiembre y está dirigida principalmente a los municipios de más de 50.000 habitantes donde el partido no gobierna. En la Safor, Gandia es la única localidad que supera este umbral y, en principio, contará con una única candidatura, la del actual alcalde, José Manuel Prieto, por lo que no será necesaria una votación entre aspirantes.

La segunda ventana tiene fijado el 14 de noviembre como fecha para la primera vuelta y contempla, entre otros, a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Por población, Oliva quedaría inicialmente encuadrada en esta segunda fase, por lo que sus primarias se celebrarían previsiblemente en noviembre. Sin embargo, el calendario contempla que determinados municipios de más de 20.000 habitantes puedan incorporarse al primer proceso y adelantar la votación a septiembre.

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Esta posibilidad ha sido planteada para Oliva por una de las dos candidatas, mientras que la otra apuesta por mantener el proceso en noviembre. La decisión sobre cuándo se celebrarán finalmente las primarias en Oliva está todavía pendiente de que el partido concrete el calendario definitivo.