De Gandia a A Coruña: Auna Inclusió lleva su modelo de hogar centrado en las personas a un congreso estatal

Auna Inclusió, entidad de Gandia dedicada al apoyo a personas con discapacidad intelectual, llevará la experiencia de la Safor a una jornada estatal sobre sostenibilidad organizacional que se celebrará el próximo 24 de septiembre en A Coruña. La organización ha seleccionado una de las buenas prácticas desarrolladas por esta entidad para que sea presentada ante profesionales, organizaciones y expertos de todo el país.

La jornada, titulada «Sostener para avanzar: aprendizajes y estrategias para la sostenibilidad organizacional en las entidades de Plena Inclusión», está organizada por Fademga Plena inclusión Galicia y Plena inclusión España y pretende abordar uno de los principales desafíos del movimiento asociativo, que se centra en construir organizaciones sostenibles y preparadas para afrontar el futuro.

En concreto, el Comité Científico ha escogido el proyecto de Auna Inclusió «Escuchar para construir: porque un hogar no se organiza, se construye con cada persona». La iniciativa refleja el modelo de apoyos de la entidad, basado en situar a cada persona en el centro y hacer que sus deseos, necesidades y proyectos de vida sean el punto de partida de las decisiones.

La práctica parte de una idea sencilla, es decir, una residencia debe ser también un hogar y quienes viven en ella deben tener un papel protagonista en su construcción. A través de la escucha activa y la participación, las personas residentes intervienen en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, desde la organización del día a día hasta aquellos aspectos que contribuyen a definir cómo quieren vivir.

El proyecto apuesta así por dejar atrás modelos organizativos rígidos y avanzar hacia una atención basada en los derechos, la autodeterminación y la participación. «La selección por parte del Comité Científico supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por todo el equipo y al compromiso de la entidad con la innovación, la calidad de vida y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad intelectual», señala Auna Inclusió.

Desde la entidad también destacan el papel de las personas usuarias, sus familias y el equipo profesional en el proceso, ya que son «esenciales para hacer posible esta transformación».

Una forma diferente de entender la residencia

El proyecto nació con el objetivo de «mostrar una forma diferente de entender la vida en una residencia». El planteamiento parte de que transformar el modelo residencial no significa necesariamente ofrecer más servicios, sino conocer mejor a cada persona y adaptar los apoyos a sus necesidades, deseos y proyecto de vida.

Durante años, explican, muchas decisiones se tomaban pensando principalmente en «la organización del centro». La práctica desarrollada por la entidad pretende cambiar esa perspectiva para que quienes viven en el hogar participen activamente en las decisiones que afectan a su día a día.

«Con esta práctica cambiamos esa mirada. Ahora las personas participan en las decisiones que afectan a su vida cotidiana y construyen su hogar junto a los profesionales y sus familias», indican.

La experiencia también ha permitido identificar que algunas de las dificultades no estaban tanto en las propias personas como en la manera en que se organizaban los apoyos. «Cuando escuchamos de verdad, aparecen capacidades, intereses y proyectos de vida que antes permanecían ocultos. Los profesionales dejan de decidir por las personas para acompañarlas en sus decisiones», apuntan.

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Para ellos, «presentar esta buena práctica en un foro de ámbito estatal supone una oportunidad para compartir la experiencia de Auna Inclusió con otras entidades y seguir impulsando modelos de apoyo que sitúan a las personas en el centro de todas las decisiones».