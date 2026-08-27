Gandia estrena 134 nuevas plazas de aparcamiento en el barrio de Corea desde 50 euros al mes

Aparcar en Gandia puede convertirse en una tarea complicada, especialmente en las zonas más céntricas y con mayor actividad. Con el objetivo de ampliar la oferta de estacionamiento, Parking Esports ha abierto sus puertas en el barrio de Corea tras la completa adecuación del antiguo aparcamiento situado en este punto de la ciudad.

El espacio, propiedad de Veracruz Properties SOCIMI S.A., cuenta con accesos desde la avenida del Grau, 54, y la avenida dels Esports, 17. En total, el parking dispone de 134 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Cabe recordar que el recinto funcionaba anteriormente como una zona de aparcamiento libre y presentaba unas condiciones deficientes. La actuación realizada recientemente ha permitido renovar y acondicionar por completo el espacio, con el asfaltado y la señalización de las plazas, la instalación de nueva iluminación y la incorporación de sistemas de vigilancia y control de accesos.

La puesta en marcha del aparcamiento pretende dar respuesta a las dificultades para estacionar que existen en el barrio de Corea, una zona que se caracteriza por una elevada densidad residencial y una importante actividad comercial. La disponibilidad de plazas puede resultar todavía más limitada durante buena parte del día.

Parking Esports ofrece a vecinos y trabajadores de la zona la posibilidad de disponer de una plaza fija por 50 euros al mes. Según explica la empresa, esta opción busca facilitar el estacionamiento a los residentes y trabajadores y contribuir a reducir la presencia de vehículos estacionados en la vía pública.

La actuación ha permitido, además, recuperar y poner en uso un espacio que se encontraba deteriorado, mejorando sus condiciones de conservación, iluminación y seguridad y adaptándolo a su actual función como aparcamiento.

Con la apertura de Parking Esports, Veracruz Properties amplía su oferta de estacionamiento en Gandia y pone a disposición de vecinos, comerciantes y visitantes una nueva alternativa para aparcar en el entorno del barrio de Corea.

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Las personas interesadas en contratar una plaza pueden hacerlo ya a través de la página web de Parking Esports.