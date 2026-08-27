Los negocios de Xeraco bullen con la Vuelta a España: Máxima expectación para albergar un evento que "situará la playa en el mapa nacional del turismo"

A 48 horas de la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la playa de Xeraco, la expectación es máxima en la zona al tratarse de un evento extraordinario e inédito que no se sabe si se volverá a repetir. El municipio se dará un baño de promoción turística y los establecimientos con actividad económica esperan aprovechar el momento.

Jose Felis es un cocinero de Tavernes de la Valldigna que ya lleva diez años con el negocio de comida para llevar, Bon Arros, en la avenida dels Borrons de la playa de Xeraco, donde acabará la 8 ª etapa de la ronda ciclista que se disputa este sábado, 29 de agosto.

Para él, que tiene abierto el negocio tanto en invierno como en verano, la Vuelta a España supone una gran oportunidad de promocionar Xeraco y su playa: "Nos situará en el mapa del turismo nacional. Es algo muy importante, un gran reclamo para esta playa que es grande y de calidad en todos los sectores".

Muchos clientes, destaca Felis, "me han preguntado cómo y cuándo pueden venir a retirar su pedido el mismo sábado y yo les he informo lo que me ha dicho la Policía Local que es que, a partir de las tres de la tarde lo cierran todo el tráfico". Según el gerente de este negocio, hace dos semanas que está atendiendo reservas para ese día.

Jose Felix, su mujer y los trabajadores de Bon Arros en la playa de Xeraco / Salva Talens

En la misma vía se encuentra Peluquería y Estética Hermi Unisex. Su propietaria también conoce la idiosincrasia de la playa xeraquera porque ya acumula ocho años con el establecimiento abierto todo el año.

En palabras de Hermi, "la llegada de la Vuelta me pone contenta. Creo que se trata de un evento muy bonito, que es bueno para la promoción turística de la playa". Añade que "a lo mejor yo no voy a tener más clientela, pero pienso que es un día para disfrutar. Es un orgullo acoger un acontecimiento de esta magnitud y espero que resulte positivo para todos los negocios".

Hermi en su peluqueria y salón de estética unisex de la playa de Xeraco / Salva Talens

En otro establecimiento de la avenida dels Borrons se encuentra Antonio, que regenta, junto a su familia, un negocio tipo ultramarino, de venta de pan y otros productos, además de ser también cafetería.

Antonio, natural de Colombia, asegura que la llegada de la Vuelta se deja sentir en el ambiente veraniego de la playa xeraquera: "La gente habla de ello, ya que aquí también hay mucha gente aficionada al ciclismo que, encima, lo practica, y esperan con ilusión la jornada del sábado".

La expectativa, según Antonio, "es que el local esté lleno por su proximidad con la línea de meta. Esperamos que vengan vecinos y turistas, pero también gente relacionada directamente con la Vuelta".

Antonio, su hija y su esposa, en la Cafeteria-Panaderia de la avenida dels Borrons de la playa de Xeraco / Salva Talens

En el sector de la hostelería e igualmente en la misma avenida dels Borrons destaca el Bar Carol, que dirige el matrimonio formado por los xeraqueros Jose y Carol.

Jose afirma que "lo tenemos prácticamente todo completo con reserva para el sábado porque aquí se nota mucho la expectación que ha generado la llegada de la Vuelta. Acaba a pocos metros de nuestro bar y eso se nota".

El hostelero piensa que "Xeraco ya tiene veraneantes que cumplen nuestras expectativas, pero es indudable que la promoción que se le va dar al pueblo y a la playa es muy grande y muy positiva".

Sector inmobiliario

Juan Miguel es el gerente de la Inmobiliaria Costa Sol, ubicada en la zona norte de la playa de Xeraco, aunque muy próxima a la rotonda-cruce que tomarán los corredores para enfilar la recta de meta de la etapa de la Vuelta del sábado.

Su opinión sobre la Vuelta es que "es positivo que Xeraco se promocione por televisión a millones de personas. Es una zona muy bonita para descubrir. No obstante, recalca que "otra cosa distinta es que las infraestructuras del municipio estén preparadas para albergar un evento tan grande, teniendo en cuenta que solo la caravana de la Vuelta es de varios miles de personas".

El agente inmobiliario confiesa que "no ha habido reservas de alquiler de apartamentos con motivo de la Vuelta porque es el fin de semana de final de mes que conlleva mucho trajín de entradas y salidas".

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Juan Miguel, que dice ser autor-creador de la marca registrada "Xeraco és guapo!!!!", cree que el sector de la "restauración será el más beneficiado. Si un sábado de verano ya está lleno, este, con la Vuelta, debe estar todo a tope".