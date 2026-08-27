Una noche de mitología ibérica en el yacimiento arqueológico de la Sort de Ròtova

El yacimiento arqueológico de la Sort de Ròtova acoge este viernes, 28 de agosto, a las 22 h, una actividad sobre mitología ibérica y la presentación del libro ''Tyric, el príncep d’Ilercavònia", a cargo de su autor, Alfons Pérez Daràs, "Malparlat".

La actividad estará introducida por el equipo de arqueólogos que ha llevado a cabo las dos campañas de excavaciones arqueológicas de 2025 y 2026. Aquello que inicialmente se consideraba una villa romana se confirma ahora como una mansión, una infraestructura pública destinada a la acogida de viajeros, correos y funcionarios que circulaban por la red viaria del Imperio.

Esta mansión formaba parte del cauce de comunicación que conectaba Dianium (Dénia) con Saetabis (Xàtiva), uno de los corredores internos más importantes de la región.

La librería de Almiserà dispondrá de ejemplares a la venta para los asistentes. El yacimiento está situado en la calle Castellonet, s/n de Ròtova.

El maestro de la fantasía, Alfons Pérez Daràs, autor de la saga Aitana Torrent, vuelve a la novela con una aventura que explora la historia desconocida de los habitantes primitivos del actual territorio valenciano y descubre un fascinante entramado de magia, intrigas de poder y ciudades fabulosas en que el amor, la amistad, el valor y la lealtad serán las armas más poderosas para enfrentarse a los oscuros poderes que amenazan el mundo de los Pueblos de los Ríos.

Sinopsis

Siglo III a. C. La península Ibérica es un turbulento tablero de juego entre las principales potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. En medio de ese choque los pueblos íberos luchan por la supervivencia de su cultura y la magia ancestral que los protege. Tyrik es un joven príncipe que se enfrenta a la pérdida del Anyil de Hystria, un objeto con poderes fabulosos que, de caer en manos enemigas, comprometería la supervivencia de todas las civilizaciones.

Decidido a recuperarlo y a vengar la destrucción de su pueblo, Tyrik se embarca en un viaje lleno de peligros y aventuras junto con la misteriosa guerrera Nauiba y la naiada Urke que lo llevará por toda la ribera mediterránea hasta descubrir los más terribles secretos de los dioses y las diosas.

Alfons Pérez Daràs (Nules, 1991) es el nombre real de "Malparlat", también conocido cómo @alfonselblue en redes, pionero del rape en valenciano y creador de contenido divulgativo en Tiktok e instagram, así como miembro de los galardonados podcasts Sentido Arácnido y Abajo la Luna.

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Ha ganado el premio Ovidi de mejor álbum valenciano de hip hop por Sentimantral (2022) y el premio Diafebus y de la Crítica de los Escritores Valencianos por la novela Aitana Torrent, "Cazadora de espantacriatures" (2023). Ha publicado también Aitana Torrent y la Corte de la Quarantamaula (2024).