Nuevo accidente por culpa de los jabalíes: Un motorista herido al chocar contra el animal cuando se iba a trabajar a Villalonga
El piloto de la motocicleta ha sido trasladado al Hospital Francesc de Borja
Un motorista ha resultado herido debido a una colisión contra un jabalí. Ha ocurrido sobre las 7 horas de este jueves, 27 de agosto, en la vía CV-680, en dirección a Villalonga.
Según confirma la Policía Local de Villalonga, el conductor de la motocicleta se iba a trabajar a este municipio cuando se le ha cruzado el animal por la carretera.
Los agentes de la policía han acudido al lugar de los hechos y también confirman que poco después ha llegado una ambulancia que ha asistido en primera instancia al accidentado y después lo han trasladado al Hospital Francesc de Borja.
El accidente también ha tenido que ver con la poca visibilidad que todavía hay a las 7 de la mañana, ya que a esa hora es cuando está amaneciendo.
Señales
La carretera CV-680, como otras de la comarca de la Safor, cuenta con señalética para alertar del riesgo a los conductores. En los paneles se recomienda a los conductores reducir la velocidad durante varios kilómetros hasta los 40 km/h, especialmente en horario nocturno, de 22 a 6 horas, cuando estos cerdos salvajes tienen más actividad.
La Diputación de València, a través del área de Carreteras, tiene identificadas las vías de la red provincial en la comarca de la Safor que suponen un mayor peligro para los conductores por la presencia de jabalíes.
Las carreteras en cuestión están por toda la comarca de la Safor, de norte a sur y de este a oeste. Muchas tocan parajes cercanos a la montaña, como la CV-675 entre Gandia y Simat por Barx, o la CV-685 y la CV-680, que pasan por Villalonga.
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