Las urbanizaciones de Villalonga y Gandia crean su propia red de alerta ante los incendios: "La última evacuación fue de récord gracias a los avisos por WhatsApp"

Los grupos de WhatsApp se han convertido en uno de los canales de comunicación más rápidos y sencillos. Un mensaje puede llegar a cientos de personas en cuestión de segundos, lo que los ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para mantener informada a una comunidad.

Las urbanizaciones y comunidades de vecinos también se han sumado a esta tendencia. A través de estos grupos, administradores y residentes pueden compartir de forma inmediata noticias, avisos o acontecimientos de interés para el resto de vecinos y vecinas.

Su utilidad es todavía mayor en aquellas zonas donde existen problemas de cobertura móvil. La Llacuna de Villalonga y la urbanización de Marxuquera, en Gandia, son dos ejemplos. En el caso de La Llacuna, que cuenta con cerca de 400 viviendas, unas 150 personas residen allí durante todo el año y cerca de mil en verano. Se trata, además, de uno de los enclaves de la Comunitat Valenciana con mayor riesgo en caso de incendio, ya que las viviendas se encuentran dispersas entre masa forestal. En estas circunstancias, disponer de canales de comunicación eficaces resulta fundamental.

De hecho, el profesor de la Universitat Politècnica de València Rafael Delgado elaboró en 2020 un Plan de Autoprotección de La Llacuna en el que, entre otros aspectos, se establecen las medidas y las vías de evacuación en función del tipo de incendio.

Los propios residentes han creado su particular red de alerta para mantenerse informados, especialmente durante el verano, cuando aumenta la población de la urbanización. A través de distintos grupos de WhatsApp comparten actividades, comunicaciones y, cuando es necesario, avisos relacionados con posibles emergencias. Estos grupos cuentan también con la presencia de los concejales de Medio Ambiente de Villalonga y de la Vall de Gallinera, ya que parte de las viviendas se encuentran dentro de este último término municipal. Además, los residentes han creado su propia asociación vecinal. Lo mismo ocurre en Gandia, ya que la presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, también está incluida en el grupo.

Dudas directas

«Los vecinos nos plantean dudas directamente y, así, evitamos que se creen confusiones o se difundan noticias que no son ciertas», explica el concejal de Medio Ambiente de Villalonga, Rubén San Pablo. El edil añade que en estos grupos también se informa cada año sobre el plan de autoprotección, los periodos de quema o la limpieza de parcelas.

Vecinos de la Llacuna de Villalonga, en una actividad reciente. / Levante-EMV

La importancia de esta red de comunicación ya quedó patente durante los desalojos provocados por el incendio de la Vall d’Ebo, en agosto de 2022, y por el fuego de Montitxelvo, en noviembre de 2023. «En el último incendio los pudimos evacuar en tiempo récord porque ya les habíamos informado previamente por Whatsapp y, por lo tanto, cuando llegamos, al estar alertados, ya se estaba evacuando», recuerda San Pablo.

La experiencia de los incendios forestales tampoco es ajena a los vecinos de Marxuquera. El fuego originado el 6 de agosto de 2018 en Llutxent arrasó cerca de 3.000 hectáreas, obligó a desalojar a unas 2.600 personas y afectó a varios municipios de la Safor, entre ellos Ador, Barx y Gandia. En la capital comarcal, las llamas calcinaron alrededor de 900 hectáreas y ocasionaron importantes daños tanto en viviendas como en infraestructuras agrarias, lo que obligó a desalojar a algunos residentes.

La concejala de Villalonga Isis Sendra también reside durante todo el año en La Llacuna y destaca la utilidad de esta organización vecinal. La edil recuerda especialmente la última evacuación: «Habían avisado previamente por el grupo y pudimos desalojar rápidamente. Además, es una gran herramienta porque aquí no hay cobertura, por lo que todo va con wifi».

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La prevención no se limita, sin embargo, a los mensajes de WhatsApp. Los responsables municipales, tanto en La Llacuna como en Marxuquera, mantienen reuniones periódicas con los vecinos para informarles de las actuaciones que se llevan a cabo cada año en materia de prevención de incendios y explicarles cómo deben actuar en caso de emergencia. «Hay reuniones constantes porque, aunque muchos vecinos son de la zona, también hay gente extranjera», explican.