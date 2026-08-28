Atienden por inhalación de humo a una mujer de avanzada edad tras declararse un incendio en su vivienda de Gandia

Una mujer de avanzada edad ha tenido que ser atendida este viernes por inhalación de humo tras declararse un incendio en su vivienda ubicada de la calle Jaume Torres de Gandia.

El aviso ha sido recibido sobre las 15:16 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva, con un sargento de Gandia al frente del operativo.

Los bomberos han conseguido controlar el incendio, que, según las primeras informaciones, se habría originado en el interior de la vivienda, probablemente a causa de un cigarrillo encendido. La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo y, en principio, no ha sido necesario trasladarla a un centro hospitalario.

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Además, una docena de vecinos que se encontraban en sus viviendas han sido evacuados como medida preventiva durante la intervención de los bomberos, que se encuentran ventilando el edificio para que los residentes puedan acceder a sus viviendas.