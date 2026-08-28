Gandia dispara sus noches de hotel: suma cerca de 9.000 pernoctaciones y 2.600 viajeros más que en julio de 2025

Gandia se consolida como uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Su oferta de sol y playa, la gastronomía, el patrimonio y el amplio calendario de actividades convierten a la capital de la Safor en uno de los principales referentes turísticos de la costa valenciana. Una posición que, además, encuentra su reflejo en las cifras oficiales, que muestran un crecimiento de la actividad hotelera durante el mes de julio.

Un total de 42.816 viajeros se alojaron en establecimientos hoteleros de Gandia durante julio de 2026, según los últimos datos de la Coyuntura Turística Hotelera publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone 2.608 viajeros más que en julio del año anterior, cuando se contabilizaron 40.208, lo que representa un incremento del 6,49 %.

El mercado nacional se mantiene como el principal motor de la actividad turística de Gandia. Del total de viajeros registrados en julio, 38.576 eran residentes en España, frente a los 4.240 residentes en el extranjero. El turismo internacional mantiene una presencia relativamente estable, con un ligero aumento respecto al año pasado, cuando se contabilizaron 4.104 viajeros extranjeros.

El crecimiento más significativo se produce entre los visitantes procedentes de otras comunidades autónomas. En julio de 2025 fueron 36.104 los viajeros residentes en España que se alojaron en Gandia, frente a los 38.576 de este año. Esto supone 2.472 visitantes nacionales más y un incremento del 6,85 %. De este modo, buena parte del crecimiento turístico registrado este verano procede precisamente del mercado nacional.

Más viajeros

El aumento de visitantes también se ha traducido en un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras. Durante julio de 2026 se registraron 189.671 noches, frente a las 179.840 del mismo mes de 2025. Son, por tanto, 9.831 pernoctaciones más en un año, lo que supone un incremento cercano al 5 %.

Sin embargo, el aumento de las pernoctaciones no se debe a que los turistas permanezcan mucho más tiempo en la ciudad. La estancia media se mantiene prácticamente estable respecto al año anterior e, incluso, registra un ligero descenso.

En julio de 2026 se situó en torno a 4,4 noches por viajero, frente a las aproximadamente 4,5 noches de julio de 2025. En otras palabras, Gandia recibe más visitantes y genera más noches de hotel, pero la duración media de las estancias apenas cambia.

Los datos del INE también muestran un incremento de la oferta hotelera disponible durante el verano. El número de establecimientos abiertos estimados ha pasado de 29 en julio de 2025 a 33 en julio de 2026, lo que supone cuatro establecimientos más.

También ha aumentado el número de habitaciones estimadas, que pasa de las 3.005 del año pasado a 3.095 este mes de julio. El crecimiento de la oferta, por tanto, se produce tanto por la apertura de más establecimientos como por el incremento del número de habitaciones disponibles.

En cuanto a las plazas hoteleras estimadas, la variación es mucho más reducida, con alrededor de una veintena de plazas más que hace un año. Pese a ello, los establecimientos han conseguido mejorar su nivel de ocupación. El grado de ocupación por plazas ha pasado del 78,37 % en julio de 2025 al 80,70 % en julio de 2026, lo que supone un aumento de más de dos puntos porcentuales.

El crecimiento de la actividad hotelera también tiene su reflejo en el empleo. El personal empleado estimado en los establecimientos hoteleros de Gandia ha pasado de 1.484 trabajadores en julio de 2025 a 1.658 en julio de 2026, es decir, 174 empleados más, un incremento de casi el 12 %.

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Gandia es el único municipio de la Safor para el que el INE ofrece datos hoteleros específicos. Por ello, la estadística de ocupación hotelera no desglosa sus resultados por todos los municipios de la comarca, sino que proporciona información para determinados puntos turísticos.