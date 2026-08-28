Gandia inicia el nuevo contrato de señalización viaria con actuaciones en los entornos escolares y los radares pedagógicos

La regidora de Movilidad, Tráfico y transporte Público, Lydia Morant, acompañada por el intendente de la Policía Local, Salva Morant, confirma la puesta en marcha definitiva del nuevo contrato de señalización viaria de Gandia, una vez formalizada el pasado 25 de agosto la firma de los dos lotes adjudicados a la empresa Serovial, correspondientes a la señalización vertical y horizontal.

Morant ha explicado que las primeras actuaciones ya están en marcha y que una de las prioridades inmediatas es la renovación de la señalización horizontal en los entornos escolares, aprovechando las semanas previas al inicio del curso para garantizar que la vuelta a las aulas se produzca en las mejores condiciones de seguridad.

«Queremos que los accesos en los centros educativos sean espacios cada vez más seguros para el alumnado y las familias. Por eso, además de la renovación de la señalización, incorporaremos nuevas medidas tecnológicas que mejorarán la visibilidad y la seguridad de los pasos de peatones», ha señalado la regidora.

Entre estas actuaciones destaca la instalación progresiva de señalización luminosa en los pasos de peatones próximos a los centros educativos, una medida destinada a aumentar la visibilidad de estas zonas en momentos de gran afluencia de personas, especialmente durante las entradas y salidas escolares.

Contrato

El nuevo contrato tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de una prórroga adicional, y permitirá desarrollar una planificación continuada para el mantenimiento, la renovación y la adaptación de la señalización urbana en función de las necesidades detectadas en cada momento.

Otra de las novedades previstas es la instalación de nuevos radares pedagógicos en diferentes puntos de la ciudad. Tal como ha explicado Lydia Morant, se trata de dispositivos con una finalidad preventiva y de concienciación que permiten a los conductores conocer la velocidad a la cual circulan y adaptar su comportamiento a las características del entorno.

Estos elementos se ubicarán tanto en vías principales con elevada intensidad de tráfico como en zonas urbanas y espacios de plataforma única donde conviven peatones y vehículos, con especial atención a aquellos lugares donde existe una elevada presencia de personas.

Por su parte, el intendente principal de la Policía Local, Salva Morant, ha destacado que estos dispositivos ya han demostrado su eficacia en puntos donde se encuentran instalados actualmente, como el paseo de las Germanías, y ha avanzado que se estudia su implantación en zonas como las Marines, el acceso en el Grado, la calle Vallier, diferentes puntos del Grado y vías de gran circulación como el entorno de la avenida de Beniopa o la nueva avenida del Marjal. «Estos radares no tienen una finalidad sancionadora. Su objetivo es que el conductor tome conciencia de la velocidad a la cual circula y adapto su conducción a los límites y características de cada entorno», ha explicado.

El contrato también contempla la georeferenciación completa de la señalización vertical y horizontal existente en Gandia durante el primer año de ejecución. Esta herramienta permitirá disponer de un inventario actualizado de todos los elementos de señalización y mejorar la planificación de futuras actuaciones.

Gracias a este sistema será posible detectar con mayor precisión las necesidades de renovación, mantenimiento o mejora, así como programar las inversiones de manera más eficiente y anticipada.

Respuesta del principal partido de la oposición

El concejal de movilidad del Grupo Popular de Gandia, Vicent Gregori, ha respondido a la rueda de prensa del gobierno socialista exigiendo a la concejala de movilidad, Lydia Morant, que “abandone la política de los anuncios y haga realidad, de una vez por todas, el contrato de señalización viaria anunciado por tercera vez.”

En este sentido, Gregori se ha preguntado "qué utilidad tiene convocar una rueda de prensa para anunciar la firma de un contrato. La concejala debería estar centrada en agilizar los trámites para que las actuaciones lleguen cuanto antes a las calles, en lugar de pensar únicamente en ocupar titulares para que parezca que trabaja."

Gregori ha recordado que "este mismo anuncio ya lo hizo el gobierno socialista en febrero de 2026 y, meses después, seguimos esperando resultados. Este gobierno es un experto en anunciar proyectos que luego nunca terminan de materializarse.”

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Asimismo, el edil popular ha señalado que, si el contrato contempla la instalación de señalización luminosa en pasos de peatones, "nos parece una medida positiva, especialmente porque ha sido el Partido Popular quien ha venido denunciando durante meses el deterioro de la pintura de numerosos pasos de peatones, especialmente en las inmediaciones de los centros educativos, como resultado de la dejadez del gobierno del socialista Prieto."