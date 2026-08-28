Jabalíes a plena luz del día en una de las rotondas más transitadas de Gandia

La sobrepoblación de jabalíes en los distintos municipios de la Safor se ha convertido en uno de los principales problemas a los que deben hacer frente los ayuntamientos. La presencia de estos animales provoca daños en los cultivos y, cada vez con mayor frecuencia, genera situaciones de riesgo para la seguridad vial. Sin ir más lejos, un motorista resultó herido ayer tras colisionar con un jabalí. El accidente se produjo sobre las 7 horas de este jueves, 27 de agosto, en la carretera CV-680, en dirección a Villalonga.

Como ya informó este diario, el conductor de la motocicleta se dirigía a este municipio para acudir a su puesto de trabajo cuando el animal se cruzó en la carretera. Tras el impacto, el motorista fue trasladado al Hospital Francesc de Borja de Gandia.

La presencia de jabalíes tampoco resulta ya extraña para los vecinos de diferentes localidades de la comarca, que cada vez los encuentran con mayor frecuencia en zonas urbanas y próximas a carreteras. La última imagen se ha producido esta misma mañana, alrededor de las 8 horas, cuando un grupo de jabalíes ha sido visto en la rotonda situada junto a la Escuela Oficial de Idiomas de Gandia, obligando a los conductores que circulaban por este punto a extremar la precaución.

Gandia ha reforzado en los últimos meses las medidas para tratar de controlar la población de estos animales. La ciudad cuenta actualmente con once jaulas-trampa distribuidas por diferentes puntos del término municipal. Cinco son de titularidad municipal y fueron instaladas en noviembre de 2025, mientras que las otras seis fueron cedidas por la Generalitat Valenciana y comenzaron a funcionar en marzo de 2026.

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El dispositivo ha permitido capturar más de 630 jabalíes desde agosto del pasado año. Una cifra que da una idea de la magnitud del problema: de media, se han atrapado alrededor de dos animales al día durante este periodo en el término municipal de Gandia.