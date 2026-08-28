Museus d’Oliva condena el robo del Tesoro de Villena: "Es una herida grave al patrimonio y a la memoria colectiva"

El robo del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, en un asalto exprés durante la madrugada del jueves 27 de agosto en el Museo de Villena (MUVI) ha generado una oleada de reacciones.

Museus d'Oliva ha mostrado su "profunda consternación" y su más firme rechazo a este robo, que, en sus palabras, supone "una herida grave al patrimonio cultural, a la memoria colectiva y al trabajo de generaciones" dedicadas a la investigación, conservación y divulgación de este legado. En este sentido, destacan que la desaparición de este conjunto arqueológico, símbolo de la identidad de Villena y referente internacional de la arqueología, ha generado "tristeza e indignación" en la comunidad museística.

La institución olivense, a su vez, ha trasladado su confianza en las investigaciones que se están llevando a cabo y ha expresado su deseo de que la coordinación entre las autoridades permita recuperar las piezas sustraídas y restituir, en la medida de lo posible, el valor patrimonial y emocional que representan.

Museus d'Oliva también ha querido hacer llegar su solidaridad a los vecinos de Villena y, especialmente, a los profesionales del MUVI que afrontan unos momentos de "dureza extraordinaria". "Compartimos su dolor y les enviamos toda la fuerza y apoyo de la comunidad museística de Oliva", señalan.

Más allá de condenar el robo, han planteado una reflexión sobre la forma en que se está abordando la desaparición del Tesoro de Villena. La institución considera especialmente preocupante que determinadas informaciones pongan el foco en el valor económico de las piezas o en hipotéticas posibilidades de destrucción del conjunto.

A su juicio, este tipo de enfoques pueden "banalizar el delito" y contribuir a generar una percepción peligrosa del patrimonio cultural como un posible "botín lucrativo".

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Museus d'Oliva defiende que reducir el Tesoro de Villena al valor económico de los metales que lo componen supone ignorar "su dimensión histórica, científica, arqueológica e identitaria" y, a su vez, recalcan que puede comportar efectos contraproducentes y alimentar la idea de que el patrimonio constituye un botín rentable.