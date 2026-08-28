El PP de Gandia exige al gobierno que haga realidad la oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, y el concejal, Guillermo Barber, exigen al gobierno socialista que deje de hacer anuncios y comience a trabajar para hacer realidad la instalación de una oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la ciudad, un proyecto que, según ha recordado el portavoz popular, Víctor Soler, "lleva más de dos años completamente paralizado".

Barber ha recordado que fue el Partido Popular quien planteó en 2024 la posibilidad de ubicar una oficina de la DGT, una propuesta que el alcalde socialista, José Manuel Prieto, acogió públicamente e incluso, "llegó a anunciar desde las oficinas de la DGT en Madrid a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, asegurando que muy pronto habría novedades".

"Han pasado casi dos años y medio desde aquel viaje a Madrid, aquellas fotografías y aquel vídeo, y la realidad es que no sabemos absolutamente nada. Una vez más, muchas palabras, muchas imágenes y ningún resultado para Gandia", ha lamentado Barber.

En este sentido, el edil popular ha criticado la forma de entender la política del gobierno socialista. "Tenemos un alcalde más preocupado por el vídeo y la fotografía que por gestionar. Todos podemos tener aficiones, ya sea cuidar plantas, hacer vídeos o amasar pan, pero a un alcalde se le exige trabajar por su ciudad y conseguir proyectos para Gandia", ha señalado Barber.

Igualmente, el concejal popular ha lamentado que, pese a pertenecer el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico al mismo partido político (PSOE), el alcalde socialista "no haya sido capaz de materializar un proyecto bueno para Gandia".

Del mismo color

"Cuando todas las administraciones implicadas están gobernadas por el mismo partido, lo mínimo que se espera es capacidad para influir y conseguir proyectos para tu ciudad. Lo que no puede hacer el alcalde socialista Prieto es conformarse con grabar un vídeo y esperar a que pasen los años sin reclamar absolutamente nada", han manifestado.

Por otra parte, Soler ha destacado que Gandia reúne "todas las condiciones para albergar una oficina de estas características, tanto por ser la capital administrativa de la Safor como por su ubicación estratégica entre Valencia y Alicante".

Beneficios

"Estamos hablando de un servicio que no solo beneficiaría a los vecinos de Gandia, sino también a ciudadanos de comarcas como la Vall d'Albaida, la Marina Alta, la Marina Baixa, El Comtat o l'Alcoià. En total, una población potencial superior a las 250.000 personas que evitarían desplazamientos hasta Alzira para realizar sus trámites", ha explicado.

Asimismo, el portavoz popular ha reiterado la disposición del Partido Popular a colaborar institucionalmente para que la iniciativa salga adelante: "El alcalde socialista sabe que, además de portavoz del Partido Popular en Gandia, soy diputado en Les Corts Valencianes. Pondré todas las herramientas institucionales que estén a mi alcance para ayudar a que este proyecto sea una realidad, porque esto no es una cuestión de siglas, sino de Gandia".

Réplica del gobierno

Lydia Morant, concejala de Movilidad, Tráfico y transporte Público, ha respondido al PP de Gandia preguntada sobre la futura oficina de atención de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Gandia, que el Ayuntamiento mantiene contactos periódicos y una colaboración constante con el organismo estatal para hacer posible su implantación en la ciudad.

La regidora ha señalado que el consistorio dispone tanto de un espacio adecuado como de personal para prestar este servicio, pero que la puesta en marcha definitiva depende que la DGT habilito las herramientas y los mecanismos informáticos necesarios para garantizar una atención eficaz y la tramitación de los procedimientos correspondientes.

Morant ha destacado la buena colaboración existente entre ambas administraciones y ha recordado que recientemente se puso en funcionamiento el aula informatizada para la realización de exámenes teóricos de la DGT ubicada al Mercado de Alcances del polígono *Alcodar, una actuación que supuso una inversión de 90.000 euros.

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Gracias a este acuerdo de colaboración, Gandia dispone ya de unas instalaciones plenamente adaptadas a los requisitos tecnológicos, de accesibilidad y seguridad exigidos por la Dirección General de Tráfico para la realización de pruebas teóricas mediante procedimientos informáticos.