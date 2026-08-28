La Vuelta Ciclista a España en la Safor: Ruta y horarios de la 8ª etapa con final en la playa de Xeraco

Este sábado, 29 de agosto, es el día. La Vuelta a España 2026 llega a la Safor. Pasa por Simat y Barx y finaliza en la playa de Xeraco en su octava etapa de 171 kilómetros con inicio en Puçol.

El primer municipio que recibe a los ciclistas es Simat de la Valldigna. Será en el km 137, a 33 de la meta, por la CV-600, a las 16.35 h. en el horario más rápido según la organización. En torno a una hora antes, sobre las 15.43 h. pasará por la población la caravana publicitaria.

En Simat se disputará un esprint bonificado con tiempos (segundos) (SPB), valedero para la clasificación general de la regularidad o de puntos.

La carrera cruza la población por la circunvalación en dirección a Barx. Las calles afectadas son el paseo Nou d'Octubre, dejando el río Vaca a la derecha, para seguir por la calle del Sol e iniciar la subida al Puerto de Simat- Barx. En estas mismas vías, como es lógico, no se puede estacionar.

En Barx podrán ver la competición sobre las 16.49 horas, aproximadamente, tras la ascensión al puerto, que está catalogado de 2ª categoría con 4,7 km a una pendiente media del 5,6 %. La caravana publicitaria tiene previsto su paso a las 15.58 horas.

Por Barx hacia Gandia

Los corredores circularán en Barx por las calles Simat, la Font, Rafael Chaveli, y Pep Andrés Garba, que, en definitiva, son los nombres de las vías que forman la carretera que atraviesa el pueblo.

Tras el descenso por Marxuquera, la Vuelta se incorporará a la N-332 por el cruce a la altura de Gandia (Colegio Los Naranjos) sobre las 17.03 horas en dirección a Xeraco.

La localidad xeraquera, sede del final de etapa, recibirá a los profesionales de la ruta a las 17.13 horas por la rotonda principal hacia la avenida Comunitat Valenciana y la calle Safor. Después giran hacia la urbanización marítima. Antes, habrá pasado por el mismo lugar la caravana publicitaria (16.23 horas).

Una vez allí tomarán el giro a la derecha para entrar en la avenida dels Borrons, donde al final (la zona más sur de la playa) está ubicada la línea de meta. Será sobre las 17.20 horas en el mejor horario que establecen los organizadores.

Hay que destacar que los horarios son los previstos, pero no son fijos porque pueden oscilar según a la velocidad que marche la carrera.

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El paso de la Vuelta 2026 por la provincia está patrocinado por la Diputación de Valencia con un total de 130.000 euros. Su presidente, Vicent Mompó, estará presente, acompañado por el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, Pedro Cuesta. En la salida también estará la diputada provincial y alcaldesa de Puçol, Paz Carceller; mientras que en la llegada acompañará al presidente el diputado y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.