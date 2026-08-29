Compromís en Tavernes de la Valldigna se desmarca de la concentración por Ceuta y cuestiona sus "motivaciones políticas"

Tavernes de la Valldigna es uno de los municipios de la Safor que recientemente ha anunciado que se suma a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, a las puertas de todos los ayuntamientos del país como muestra de apoyo y solidaridad con Ceuta debido a la crisis migratoria que vive esta ciudad autónoma desde finales de julio.

Sin embargo, Compromís, integrado en el gobierno municipal de Tavernes, se ha desvinculado de esta concentración a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Ante la convocatoria de una concentración a favor de Ceuta, donde no se argumenta qué es lo que se defiende, vacía de contenido y donde se ha convocado de forma arbitraria, Compromís no se suma a dicha concentración", señala la formación.

El partido asegura que está "a favor de defender los derechos humanos y la convivencia en Ceuta y en cualquier espacio de nuestro territorio", pero se muestra "totalmente en contra de la confrontación y las motivaciones políticas dirigidas a dividir a la sociedad".

"Por lo tanto, no nos sumamos, no acudiremos", concluye Compromís.

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De esta manera, la formación marca distancias con la decisión del consistorio de Tavernes de participar en la convocatoria de la FEMP.