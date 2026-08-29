Compromís en Tavernes de la Valldigna se desmarca de la concentración por Ceuta y cuestiona sus "motivaciones políticas"
La formación manifiesta estar "a favor de defender los derechos humanos y la convivencia en cualquier espacio de nuestro territorio", pero se muestra "totalmente en contra de la confrontación y las motivaciones políticas"
Tavernes de la Valldigna es uno de los municipios de la Safor que recientemente ha anunciado que se suma a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre, con motivo del Día de Ceuta, a las puertas de todos los ayuntamientos del país como muestra de apoyo y solidaridad con Ceuta debido a la crisis migratoria que vive esta ciudad autónoma desde finales de julio.
Sin embargo, Compromís, integrado en el gobierno municipal de Tavernes, se ha desvinculado de esta concentración a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
"Ante la convocatoria de una concentración a favor de Ceuta, donde no se argumenta qué es lo que se defiende, vacía de contenido y donde se ha convocado de forma arbitraria, Compromís no se suma a dicha concentración", señala la formación.
El partido asegura que está "a favor de defender los derechos humanos y la convivencia en Ceuta y en cualquier espacio de nuestro territorio", pero se muestra "totalmente en contra de la confrontación y las motivaciones políticas dirigidas a dividir a la sociedad".
"Por lo tanto, no nos sumamos, no acudiremos", concluye Compromís.
De esta manera, la formación marca distancias con la decisión del consistorio de Tavernes de participar en la convocatoria de la FEMP.
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