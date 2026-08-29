Cada médico de familia del Departamento de Salud de Gandia atiende a más de 1.400 pacientes, por encima de Castellón y la Ribera

"No es posible gestionar su cita. Por favor, contacte con su centro de salud". Este es el mensaje que aparece en la aplicación de la Conselleria de Sanidad cuando un usuario intenta solicitar una cita con un profesional de Atención Primaria y el sistema no permite completar la gestión. La ausencia de consultas puede deberse a distintos motivos, como que la agenda del facultativo no esté disponible o a determinadas limitaciones en la gestión de citas. Sin embargo, el mensaje también pone de manifiesto las dificultades que, en muchas ocasiones, encuentra la población para acceder a la Atención Primaria.

En el Departamento de Salud de Gandia, la presión asistencial se refleja en la ratio de tarjetas SIP asignadas a los médicos de familia. Cada facultativo tiene una media de 1.403 tarjetas sanitarias, es decir, una población adscrita que supera las 1.400 personas por cada médico.

La cifra ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. En 2024, la ratio se situaba en 1.392 tarjetas por médico, por lo que en el último año ha crecido en 11 tarjetas, un 0,8 %.

El Departamento de Salud de Gandia cuenta actualmente con 116 facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, según los datos recogidos en la memoria de la Conselleria de Sanidad. Pese a que la plantilla se ha reforzado con dos especialistas respecto al año anterior, este incremento no ha sido suficiente para reducir la ratio de población asignada a cada profesional.

La evolución se produce, además, en un contexto de crecimiento de la población, una mayor demanda asistencial, el envejecimiento y la creciente complejidad de los pacientes. Esta situación incrementa la carga de trabajo de los profesionales, a lo que se suman las bajas laborales, las vacaciones -especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la población en la comarca-, las tareas burocráticas y el seguimiento de pacientes crónicos.

Todos estos factores contribuyen a elevar la presión sobre los cupos de los médicos de familia y pueden dificultar que el sistema garantice citas con la rapidez que demanda la población. Así, aunque el departamento ha incorporado dos nuevos especialistas, el crecimiento de la población adscrita ha sido superior al de la plantilla.

En 2025, el Departamento de Salud de Gandia atendía a 195.845 personas, de las cuales 190.897, el 97,5 %, estaban empadronadas. En 2024, la población atendida era de 191.757 personas. Por tanto, se han incorporado 4.088 personas en un año, lo que supone un aumento del 2,1 %.

Los datos reflejan la evolución de la presión asistencial, ya que mientras la plantilla de Medicina Familiar y Comunitaria aumenta en dos profesionales, la población atendida crece en más de 4.000 personas. Como consecuencia, la ratio de tarjetas SIP por médico también se incrementa, de las 1.392 de 2024 a las 1.403 de 2025.

Entre las ratios más elevadas

La carga asistencial de los médicos de familia del Departamento de Salud de Gandia se encuentra entre las más elevadas de la Comunitat Valenciana.

Entre los departamentos que presentan una ratio superior, se encuentra, entre otros, el Hospital General, con 1.422 tarjetas SIP por facultativo o el Doctor Peset, con 1.426.

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Gandia, por su parte, se sitúa por delante de otros departamentos como la Ribera, donde cada médico de familia tiene asignadas una media de 1.389 tarjetas, con una población atendida de 279.826 personas, o Castellón, cuya ratio es de 1.341 tarjetas por facultativo para una población de 310.322 personas.