El turismo cultural en Gandia no es para el verano: Las olas de calor frenan a los visitantes en la época de menos afluencia
Las fechas de más visitas a los monumentos o museos coinciden con la primavera y el otoño
El verano es la peor época del año para el turismo de ciudad en Gandia, el conocido como cultural, histórico o religioso. A este hecho constatado hay que añadirle que las olas de asfixiante calor que se repiten con mayor frecuencia disuaden a los turistas de visitar el patrimonio de la ciudad.
En la Insigne Colegiata de Gandia, las cifras de enero a mayo de 2026 dan un total de 5.012 visitas, un millar de promedio mensual, y en el mismo periodo de 2025 fueron 3.740, lo que arroja una media de 748 cada treinta días.
Desde el 1 de junio hasta este jueves, 27 de agosto, se han registrado un total de 2.164 visitas, 721 cada mes, aunque el balance global de la campaña de verano se cierra cuando finaliza la Fira i Festes.
Los números de hace un año en junio, julio y agosto ofrecen 1.914 visitas, 200 menos que en 2026.
El mejor mes del año se confirma que es el de mayo y el peor el de junio. La primavera es la época de mayor afluencia de gente al templo.
Este año se ha incrementado la venta de entradas a través de la página web. Han sido 200 más de media que hace doce meses.
Los países de origen de los visitantes son España con 1.749, seguida de Francia (120), Reino Unido (99) y Polonia (34), pero también han visitado el templo ciudadanos de Brasil Botswana, Belice o Suiza, entre otras naciones.
Se organizan visitas guiadas para grupos, mientras que las personas que van solas o con pareja cuentan con la ayuda de una audioguía.
El edificio de los Borja
En el Palau Ducal, y según los datos facilitados por la dirección, el total de personas que lo han visitado entre enero y agosto de 2026 es de 42.000, que son 3.000 más que durante el mismo periodo del año pasado (39.000).
Durante los meses centrales del verano, julio y agosto, se han registrado 9.400 visitas en 2026 por las 10.800 de 2025, lo que significan 1.400 menos este año.
Además, todas las actividades especiales de verano que ofrece el Palau Ducal han estado completas a fecha del 27 de agosto de 2026.
Estela Pellicer, directora del Palau, confirma que, cuando hace calor, "a la gente le cuesta venir", y confirma que el verano es la temporada baja y la mejor época es la primavera y después el otoño.
"La gente practica más el turismo cultural cuando no aprieta tanto el bochorno y la humedad y, por otra parte, el cielo está nublado porque ese día, normalmente, no baja a la playa ni se baña en la piscina. El año pasado en julio hubo más visitas que en el mismo mes de este año porque hubo más días nublados", afirma de Estela Pellicer.
La responsable del Palau dels Borja destaca que "la alerta roja nos ha obligado este verano a suspender alguna que otra actividad".
El perfil de los visitantes al Palau Ducal en verano también es un público familiar y especialmente nacional, mientras que durante el resto del año puede ser un poco superior el número de visitantes extranjeros.
La gente elige tanto las visitas guiadas (en valenciano o castellano) o las audioguías, que se ofrecen en siete idiomas diferentes.
Turistas en el Palau Ducal
Entre los visitantes de este viernes, 28 de agosto, al Palau Ducal se encuentran Judit y Jesús con sus hijos pequeños. Son de Salamanca y pasan las vacaciones en la playa de Gandia por cuarto año consecutivo. "Hemos preguntado al ChatGPT qué visitar en Gandia y nos ha recomendado el Palau Ducal porque no habíamos venido nunca a la ciudad a hacer turismo", explican.
También esperan en el Patio de Armas la hora de la visita tres ciudadanos de Madrid y Alcorcón (Jesús, Raquel y Juan). Son veteranos de la playa de Gandia desde hace ya 20 años, pero se estrenan como turistas en el edificio de los Borja. "Hemos decidido venir aprovechando que está nublado", afirman.
Francisco, Ángela, Álvaro y Cristina son una familia de Córdoba que pasan sus vacaciones en la playa de Oliva y están en Gandia, en sus palabras, "echando la mañana para ver el Palau Ducal. Sabíamos que existía, pero no habíamos tenido la oportunidad de visitarlo".
En el Museu Arqueològic de Gandia también sufren el verano como la peor época del año en cuanto a visitas. A pesar de ello, en junio han recibido 406, de las cuales 334 han sido nacionales y 72 extranjeras; en julio fueron 603, con 431 y 172 en el desglose y en agosto, hasta el día 27, un total de 565 (421 de España y 144 de fuera del país).
La concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, corrobora que el verano "es para ir a la playa, a tomar el baño, no para el turismo cultural. Las mejores épocas son la primavera y el otoño".
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