El CEIC Alfons el Vell de Gandia cuestiona el hotel de Sant Jeroni de Cotalba y reclama revisar a fondo el plan

Si hace unos días Saforíssims Societat Literària presentaba una serie de alegaciones a la homologación del Sector Norte de Alfauir y el Plan Especial de Protección del Sector Norte de Alfauir para contribuir a garantizar la protección adecuada del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y de su patrimonio histórico, arqueológico, literario, cultural y paisajístico, ahora es el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell quien reclama una revisión profunda de estos documentos.

El organismo autónomo del Ayuntamiento de Gandia ha presentado 17 alegaciones ante el Ayuntamiento de Alfauir con el objetivo de que la protección patrimonial se convierta en el criterio efectivo que determine la ordenación del ámbito antes de que continúe la tramitación del documento.

El CEIC cuestiona especialmente las previsiones que permitirían implantar usos hoteleros y otras actividades terciarias en el entorno del monasterio. La entidad considera que el planeamiento no cuenta con una cobertura legal suficiente para habilitar estos usos y advierte de que tampoco fija parámetros urbanísticos básicos que permitan conocer el alcance real de una futura actuación.

El organismo reconoce la dificultad económica y técnica que supone conservar y rehabilitar un conjunto de estas características y admite que la celebración de actividades privadas puede contribuir a garantizar su mantenimiento. No obstante, defiende que cualquier actividad económica debe quedar subordinada a la protección integral del monumento, al cumplimiento de la legislación patrimonial y a que el conjunto siga abierto al conocimiento y disfrute de la ciudadanía.

Una de las principales objeciones planteadas por el organismo se refiere al fundamento jurídico utilizado por el PEP para justificar el uso hotelero. Según el CEIC, el documento invoca el artículo 39.2.b de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, un precepto que regula los planes especiales de los conjuntos históricos, pero cuya aplicación queda expresamente excluida en el caso de los monumentos.

Como ellos mismos recuerdan, Sant Jeroni de Cotalba está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento. Además, el CEIC señala que el artículo 37.1 del TRLOTUP, también citado por el planeamiento, no contempla el alojamiento, la restauración, el comercio ni el balneario entre los usos terciarios que regula.

Por ello, la entidad considera que la calificación hotelera prevista en el plan «carece de habilitación legal suficiente».

Un hotel sin techo edificable ni altura máxima

Otra de las cuestiones que preocupan al CEIC es que las normas del PEP permiten implantar el hotel en diferentes emplazamientos y tipos de construcción. Entre las posibilidades contempladas figuran edificios del cenobio, construcciones independientes, ruinas reconstruidas e, incluso, nuevos cuerpos edificatorios o construcciones semisoterradas.

Sin embargo, según las alegaciones, el documento no establece un techo edificable, una ocupación máxima, una altura límite ni un aforo máximo.

El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico plantea como hipótesis una actuación de hasta 15.000 metros cuadrados construidos y alrededor de 300 plazas de aparcamiento, pero estas dimensiones, según el CEIC, no aparecen recogidas en ningún documento con eficacia normativa.

A juicio del organismo, esta situación impide conocer con precisión qué actuación se está sometiendo a información pública y, por tanto, evaluar adecuadamente sus posibles consecuencias.

El jardín, el acueducto y otras construcciones protegidas

Las alegaciones también ponen el foco en distintos elementos históricos situados en el entorno del monasterio. El CEIC recuerda que el jardín romántico, el acueducto, la alquería y su torre, el hospital, el molino y otras estructuras históricas forman parte del propio BIC declarado en 1994 y no pueden ser considerados únicamente elementos del entorno del monumento.

Por ello, reclama que estos espacios queden fuera de cualquier previsión de nueva edificación, incluida la subterránea o semisoterrada, y que el catálogo les otorgue el grado de protección que corresponda.

El organismo también cuestiona que la mayor parte del monasterio reciba únicamente una protección parcial y considera insuficiente que las fichas del planeamiento establezcan un régimen hotelero genérico sin analizar de manera individualizada las características y valores de cada espacio.

Críticas a la evaluación ambiental y patrimonial

El CEIC también pone en duda las conclusiones de los estudios ambientales y patrimoniales incluidos en el planeamiento. En concreto, señala que la Memoria de Impacto Patrimonial concluye que no existirán efectos negativos porque parte de la premisa de que el PEP no supone una afección directa sobre el territorio.

Sin embargo, según las alegaciones, el documento no analiza de forma específica las consecuencias de las actuaciones que el propio plan permite, como el hotel, el balneario o las nuevas edificaciones.

La entidad también señala que el estudio ambiental utiliza normativa que considera derogada y que no acredita la realización de trabajos de campo suficientes sobre flora y fauna.

Además, critica que las alternativas analizadas se reduzcan prácticamente a dos opciones: no actuar o construir el hotel, una actividad que el estudio califica como «uso inocuo».

El propio documento, según el CEIC, reconoce que las posibilidades de actuación han quedado condicionadas por el convenio firmado en 2015 con la propiedad, que asumió el coste de los estudios y del planeamiento. Ante esta circunstancia, las alegaciones advierten de que «el interés general no se puede presumir del hecho de que el plan sea sufragado por su beneficiario».

Garantizar el acceso público al monasterio

El CEIC reclama que cualquier actividad económica que pueda desarrollarse en el conjunto quede subordinada a su conservación y a su función cultural y pública.

En este sentido, solicita que el PEP garantice los recorridos de visita, el acceso a los espacios de interés cultural y la continuidad de los caminos públicos. También pide que se establezca una separación clara entre las zonas destinadas a posibles usos hoteleros y aquellas abiertas a las visitas.

El objetivo, según la entidad, es evitar una «privatización material o funcional» del conjunto monumental.

Sin avance hasta corregir las deficiencias

Entre sus peticiones, el CEIC Alfons el Vell reclama eliminar las determinaciones que, a su juicio, carecen de cobertura legal, establecer todos los parámetros urbanísticos y de protección y completar las evaluaciones patrimonial, ambiental, territorial y paisajística.

Asimismo, solicita que sus alegaciones sean trasladadas íntegramente a la Conselleria de Cultura para que emita el informe previo y vinculante correspondiente y que el plan no sea aprobado provisionalmente mientras persistan las deficiencias señaladas.

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Por último, la entidad reclama que, si la revisión del documento introduce cambios sustanciales, el planeamiento completo vuelva a someterse a un nuevo periodo de información pública.