Gandia celebra la "Quincena de la Cigala" con 21 restaurantes del 1 al 15 de septiembre
Los locales buscan promocionar durante estas dos semanas esta producto de proximidad, al tiempo que se apoya al sector pesquero local y se refuerza la identidad gastronómica
La quinta edición de la "Quincena de la Cigala" se celebrará del 1 al 15 de septiembre y contará con la participación de 21 restaurantes de la comarca para promocionar la cigala adquirida en la lonja de Gandia como producto de proximidad, al mismo tiempo que se apoya al sector pesquero local y se refuerza la identidad gastronómica del territorio. Así, a lo largo de los quince días de campaña, los establecimientos participantes ofrecerán elaboraciones gastronómicas en las que la cigala será la protagonista.
La concejala de Turismo, Playas y Promoción Exterior de Gandia, Balbina Sendra, ha destacado la importancia de impulsar acciones que permitan dar visibilidad al producto de kilómetro cero y al trabajo que desarrolla el sector pesquero. "Estas jornadas son una apuesta por poner en valor nuestra cigala y todo lo que representa para la economía local, desde los pescadores hasta los restaurantes y los profesionales vinculados a la actividad pesquera", ha señalado.
La responsable de Turismo ha explicado que la celebración de la quincena en septiembre responde a criterios biológicos y de sostenibilidad vinculados a los periodos de pesca de la especie. Además, ha recordado que la gastronomía constituye uno de los pilares fundamentales de la promoción turística de la ciudad y ha destacado el trabajo que se está realizando desde diferentes plataformas y clubes de producto para reforzar la proyección nacional e internacional de la ciudad como destino gastronómico.
Por su parte, el presidente de DestíSafor, Amadeo Faus, ha incidido en que la iniciativa busca "poner en valor los recursos gastronómicos y endógenos del territorio y potenciar su identidad culinaria". En este sentido, ha explicado que la campaña pretende fomentar la comercialización a través de la lonja de Gandia, impulsar los productos procedentes de la pesca artesanal y promover el consumo de pescado y marisco local en los establecimientos de restauración.
Faus ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de las diferentes propuestas gastronómicas elaboradas por los restaurantes adheridos. "Invitamos a todo el mundo a descubrir las diferentes formas de cocinar nuestra cigala de Gandia y a apoyar un producto que forma parte de nuestra identidad", señala.
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