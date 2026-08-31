Gandia da un paso clave para construir un nuevo hotel en la playa al incorporar una parcela de 606 m² al patrimonio municipal

Gandia avanza hacia la construcción del nuevo hotel, que se levantará en la playa, junto al parque Clot de la Mota, por parte del grupo Torse. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha adoptado la incorporación al patrimonio municipal de una parcela de 606 metros cuadrados situada en el entorno de este parque. La parcela se incorpora como resultado del Programa de Reforma Interior (PRI) que se está tramitando para posibilitar la construcción de un nuevo hotel en la calle Armada Espanyola.

La promotora del nuevo establecimiento hotelero, que se situará en la confluencia de las calles de l'Horta, Rioja y Armada Espanyola, solicitó, como ya avanzó este diario, el llamado "incentivo hotelero", por lo que tendrá 12 alturas, las 10 que permite como máximo el PGOU en esta zona y dos más contempladas en esta medida pionera aprobada por el gobierno local.

Con la construcción de este hotel, Gandia alcanzará las 7.000 plazas hoteleras.

Según ha explicado el concejal Jesús Naveiro, esta incorporación supone un paso previo necesario para poder conceder posteriormente la licencia de construcción del establecimiento hotelero.

En materia urbanística, la Junta de Gobierno también ha acordado iniciar el periodo de información pública del PAI Benipeixcar IV, el Programa de Actuación Integrada que permitirá ordenar y mejorar la accesibilidad de una de las principales entradas a la ciudad.

Por otra parte, el consistorio ha aprobado la cesión de uso de ocho parcelas municipales a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes para la instalación de centros de transformación eléctrica. Estas instalaciones permitirán dotar de suministro eléctrico al sector Sanxo Llop y avanzar en la electrificación de este ámbito para facilitar su desarrollo.

La concejala Esther Sapena ha destacado que el desarrollo de Sanxo Llop es una de las prioridades del gobierno municipal y que este acuerdo supone "un nuevo paso para impulsar el desarrollo general del sector".

Recuperación de la memoria democrática

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aceptación de una subvención de 50.000 euros concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que permitirá financiar actuaciones de investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra de España y de la dictadura.

La concejala ha señalado que esta actuación se enmarca en el compromiso del consistorio con la dignificación de las víctimas y de las personas represaliadas cuyos restos permanecen en el cementerio municipal.

Continuidad de la gestión de los aparcamientos

También se ha aprobado la segunda y última prórroga del contrato de gestión de los aparcamientos del Prado y Tirant lo Blanc.

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La medida permitirá garantizar la continuidad de este servicio público mientras el consistorio trabaja en la preparación del futuro modelo de gestión.