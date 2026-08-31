Luz Verde para Oliva: La Diputación confirma una subvención de 1,3 millones para la reforma de instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de Oliva recibe de la Diputación de Valencia una subvención de 1.340.689 euros para llevar a cabo el proyecto de reforma de los campos de fútbol y la pista de atletismo del polideportivo municipal. La actuación, enmarcada en el Pla Obert d'Inversion 2024-2027 de la institución provincial.

En la mejora de instalaciones se incluyen los campos de fútbol 11 y 8, que contarán con un nuevo césped artificial con estándares FIFA y Quality Pro, además de renovar las porterías y los banquillos e instalar nuevas gradas prefabricadas. Igualmente, se mejorará y renovará el sistema de riego y drenaje, se instalarán nuevos proyectores LED y un sistema de control remoto de la iluminación.

En la pista de atletismo se sustituirá el pavimento actual por un nuevo sintético. También se renovarán y adaptarán las equipaciones: nuevos círculos de lanzamiento, tablas de batida y cajetines de pértiga, adaptación del obstáculo de río y de los fosos de salto a la normativa actual, una nueva jaula de lanzamiento de disco y nuevo marcado de la pista.

Las pistas de baloncesto y voleibol también dispondrán de un nuevo pavimento deportivo y una mejora de la iluminación. Las pistas de pádel se mejorarán con una renovación de los pavimentos y nuevas redes.

Valoraciones

Joan Mascarell, regidor de Deportes: "Esta es una de las grandes inversiones que necesita el deporte de Oliva. No hablamos de poner parches, sino de hacer una renovación profunda de las instalaciones. Tenemos clubes y deportistas que están a la altura y que merecen unas instalaciones también a la altura. Gracias al Pla Obert d'Inversions de la Diputació podemos afrontar una actuación de esta dimensión".

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Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva: “Desde el Ayuntamiento de Oliva queremos agradecer a la Diputación esta inversión, que nos permitirá actuar sobre más de 16.600 m² de superficies deportivas que tienen un uso intensivo cada semana por parte de nuestros clubes, escuelas deportivas y de la ciudadanía en general. Se trata de una actuación que era una prioridad para nosotros puesto que da respuesta a una demanda histórica de nuestro municipio y que, por fin, se hará realidad”.