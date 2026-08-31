Vaivén
El portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, tira de humor con las plantas del alcalde Prieto: "El verdadero jardín botánico son las calles de la ciudad"
El popular aprovecha un vídeo del alcalde sobre su afición por la vegetación para denunciar, en tono irónico, "la presencia de maleza en el municipio"
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, compartía hace unos días en sus redes sociales una de sus aficiones más personales: las plantas. En un vídeo, el primer edil mostraba a sus seguidores algunas de las especies que tiene en su vivienda y explicaba que esta pasión requiere "paciencia, constancia y saber respetar sus tiempos".
Prieto reflexionaba sobre cómo "hay cosas que no crecen de la noche a la mañana, pero con cariño y trabajo alcanzan su máximo" y concluía que quizá esta sea "una gran lección para la vida cotidiana".
El vídeo, sin embargo, ha encontrado una segunda vida en las redes sociales, de la mano del Partido Popular de Gandia. Su portavoz, Víctor Soler, ha aprovechado las palabras del alcalde para lanzar una crítica en clave de humor sobre el estado de algunas calles de la ciudad y lo que considera "una dejadez socialista financiada con los impuestos".
Soler ha compartido el vídeo de Prieto acompañado de un mensaje en el que convierte las plantas de la vivienda del alcalde en una particular metáfora municipal: "El verdadero jardín botánico del socialista Prieto: ¡las calles de Gandia!".
El dirigente popular incluso se atreve a ponerle nombre a la supuesta colección: "Más de 100 especies de maleza, repartidas por todas las calles", señala, en referencia a la vegetación que, según denuncia, crece en distintos puntos de la ciudad.
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