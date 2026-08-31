Simat de la Valldigna desea una pronta recuperación a Pogacar y no descarta rendirle un homenaje

El nombre del municipio de Simat de la Valldigna ha dado la vuelta al mundo este fin de semana por ser el lugar de la caída y abandono de la Vuelta a España 2026 del mejor ciclista del planeta, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), cuando marchaba líder.

La desgracia se cebó sobre Pogacar justo antes de iniciar la ascensión al puerto que conduce de esta localidad a Barx. La noticia causó una gran conmoción en el pelotón, pero sobre todo entre la muchísima afición al ciclismo que esperaba verlo rodar por la comarca de la Safor en la octava etapa de la ronda española.

Entre los sorprendidos por lo ocurrido está el propio alcalde de Simat, Sebastián Mahiques, quien esta mañana ha explicado a Levante-EMV que "es una verdadera mala suerte que el nº 1 del ciclismo mundial sufriera esa caída justo cuando circulaba por la circunvalación de nuestro pueblo porque toda la gente que esperaba verlo en acción se quedó con las ganas, yo el primero".

Mahiques, en nombre de la localidad, le desea al corredor esloveno una pronta recuperación: "Ojalá pueda volver a subirse a la bici lo más rápido posible para demostrar de nuevo por qué es el mejor".

En otras circunstancias

El primer edil confiesa que "a mí y a toda Simat nos hubiera gustado más que se hablara del pueblo en otro contexto que en el repetir una y otra vez que es el sitio donde Pogacar sufrió un accidente que le obligó a abandonar". Añade: "Al final, son circunstancias de la vida que han derivado en esta situación. Lo ideal hubiera sido que se recordara que el nº 1 pasó por Simat y después ganó la etapa en Xeraco, pero así es la vida".

En cuanto a la promoción televisiva de Simat y del resto de la Valldigna, el alcalde comenta que "no he podido verlo porque yo estaba esperando la carrera en el puerto, pero mis compañeros de gobierno me han dicho que casi toda la atención de la televisión se centró en lo que le sucedió a Pogacar". Lamenta que el Monestir de la Valldigna y el resto del municipio "salieron por la tele de manera fugaz. Desgraciadamente, en ese aspecto, el nombre de Simat siempre quedara ligado a lo que le pasó a Pogacar".

El alcalde asegura que no tiene información fehaciente para dar un juicio de valor sobre el accidente de Pogacar, pero apunta que "la carretera donde ocurrió es muy ancha, está asfaltada desde el pasado mes de noviembre porque era por donde iba a transcurrir la Vuelta por Simat".

Comunicado institucional

Mahiques confiesa que ha comentado con su equipo de gobierno la posibilidad de emitir un comunicado institucional por parte del ayuntamiento en relación con Pogacar e, incluso, no descarta poder invitar al corredor al pueblo para demostrarle su cariño y afecto a modo de homenaje.

A pesar de todo, el paso de la Vuelta por Simat de la Valldigna y el puerto de Barx fue un éxito rotundo de público. En esta zona hay muchísima afición al ciclismo y mucha gente que practica el deporte de las dos ruedas y eso se dejó sentir durante el seguimiento de los aficionados en las calles y carreteras.

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En ese aspecto, comenta Mahiques, "fue impresionante. Hasta aquí han venido muchas personas de otras comarcas y han conocido Simat y el monasterio. El puerto de Simat a Barx estaba a tope".