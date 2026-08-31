Un total de 17 clubes de la Safor disputan la primera ronda de La Nostra Copa 2026-2027: Estos son los emparejamientos
Quedan exentos los equipos de la Lliga Comunitat y los de Primera FFCV
La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha hecho públicos los emparejamientos de la primera ronda de la VI edición de La Nostra Copa de fútbol, que dará comienzo el próximo domingo 13 de septiembre. En esta primera fase entran en juego 98 equipos de Segona FFCV y 109 de Tercera FFCV. Entre estos destacan los clubes de la Safor.
Quedan exentos de la primera eliminatoria los dos clubes de la Safor que militan en la Lliga Comunitat, el vigente campeón de Copa UE Tavernes, y el CF Gandia, así como los dos de Primera FFCV, UD Oliva y CE la Font d'en Carròs.
Los emparejamientos de los conjuntos saforenses son estos: Quatretonda CF vs CF Simat de la Valldigna; Piles CF vs CF Orba; Daimús CF vs CF Cullera; Safor CF Gandia vs UD Portuarios Disarp; CF Athletic Conde vs Racing Rafelcofer; CF Miramar vs CF Bellreguard; UD Beniopa vs Real de Gandia CF; UD Almoines vs Villalonga CF; Benirredrà CF vs CE Ròtova y UE Xeraco-Xeresa vs UE Benifairó de la Valldigna.
Partidos únicos
En total, 109 enfrentamientos que decidirán qué clubes avanzan en el camino hacia el título y buscan suceder en el palmarés al CD Alcora, al CD Soneja y al bicampeón Manises CF y el actual campeón, UE Tavernes de la Valldigna.
Los equipos de la categoría Primera FFCV se incorporarán en la segunda ronda eliminatoria. Todos los enfrentamientos se disputarán a partido único, a excepción de las semifinales, de modo que la competición constará de 10 jornadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar que trae 'cola' en la playa de Xeraco: La cultura del 'esmorzar' reúne una media de 300 personas cada día en este local
- El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado premia con 12.000 € cada uno a una veintena de clientes de la Campaneta d'Or de Gandia
- El miedo de vivir al otro lado de la N-332 en Xeraco: «Vi morir a mi padre atropellado, pero no veré una solución»
- Los guardianes de las playas de Daimús, Guardamar, Bellreguard y Miramar: 'Ha sido un verano tranquilo, pero con bastantes picaduras de medusas
- La Vuelta a España llegará a la Safor por Simat y Barx: Una gran oportunidad de dar visibilidad a la Valldigna y su entorno
- Expertos alertan del uso de más cloro para evitar cierres por contaminación en las playas de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor
- El alquiler de temporada da un respiro a los estudiantes de la UPV de Gandia con pisos por menos de 250 euros por persona
- Xeraco ultima los preparativos para la Vuelta a España: cortes, aparcamientos, 25 policías y 30 efectivos de Protección Civil