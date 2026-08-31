Un total de 17 clubes de la Safor disputan la primera ronda de La Nostra Copa 2026-2027: Estos son los emparejamientos

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha hecho públicos los emparejamientos de la primera ronda de la VI edición de La Nostra Copa de fútbol, que dará comienzo el próximo domingo 13 de septiembre. En esta primera fase entran en juego 98 equipos de Segona FFCV y 109 de Tercera FFCV. Entre estos destacan los clubes de la Safor.

Quedan exentos de la primera eliminatoria los dos clubes de la Safor que militan en la Lliga Comunitat, el vigente campeón de Copa UE Tavernes, y el CF Gandia, así como los dos de Primera FFCV, UD Oliva y CE la Font d'en Carròs.

Los emparejamientos de los conjuntos saforenses son estos: Quatretonda CF vs CF Simat de la Valldigna; Piles CF vs CF Orba; Daimús CF vs CF Cullera; Safor CF Gandia vs UD Portuarios Disarp; CF Athletic Conde vs Racing Rafelcofer; CF Miramar vs CF Bellreguard; UD Beniopa vs Real de Gandia CF; UD Almoines vs Villalonga CF; Benirredrà CF vs CE Ròtova y UE Xeraco-Xeresa vs UE Benifairó de la Valldigna.

Partidos únicos

En total, 109 enfrentamientos que decidirán qué clubes avanzan en el camino hacia el título y buscan suceder en el palmarés al CD Alcora, al CD Soneja y al bicampeón Manises CF y el actual campeón, UE Tavernes de la Valldigna.

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Los equipos de la categoría Primera FFCV se incorporarán en la segunda ronda eliminatoria. Todos los enfrentamientos se disputarán a partido único, a excepción de las semifinales, de modo que la competición constará de 10 jornadas.