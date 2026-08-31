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La UD Oliva se adjudica el Trofeu Ciutat de Gandia ante el club anfitrión en el duelo de recién ascendidos

Se acaba la pretemporada para ambos equipos que ya inician la competición liguera el próximo fin de semana

Once titular de la UD Oliva en el trofeo que le ha ganado al CF Gandia

Once titular de la UD Oliva en el trofeo que le ha ganado al CF Gandia / UD Oliva

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La UD Oliva se proclama campeón de la cuadragésima edición del Trofeu Ciutat de Gandia al ganar por 0-1 al CF Gandia, equipo anfitrión y organizador. Partido intenso, disputado y con toda la emoción que siempre acompaña a un derbi de la comarca de la Safor, aunque sea en periodo de preparación.

Un encuentro de los que se pelean hasta el último balón y que terminó decidiéndose con un único protagonista en el marcador: Facu, autor del gol que dio la victoria a la UD Oliva. Un 0-1 para cerrar el 40º Torneo Ciudad de Gandía con victoria y por el mejor broche a estas semanas de preparación.

Agradecimiento y suerte

La UD Oliva agradece al CF Gandía su invitación para disputar una nueva edición de este torneo al tiempo que le desean mucha suerte y todos los éxitos en la temporada que están a punto de comenzar.

Se acaban las pruebas

En la UD Oliva se acabaron las pruebas, los entrenamientos y los partidos de preparación. El primer equipo pone punto final a la pretemporada y, desde este momento, toda la mirada está puesta en lo que viene.

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En el CF Gandia también, ya que este fin de semana que viene debe debutar en la Lliga Comunitat, categoría a la que ascendió como campeón de Primera FFCV en la pasada temporada.

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