La Vuelta a España 2026 a su paso por Barx: "Ha sido de 10, sobre todo para la hostelería y en cuanto a promoción turística"
La alcaldesa, Esther Vidal, destaca que el puerto de montaña, el municipio y la Drova estaban a reventar de gente para ver el paso de la carrera
Barx ha triunfado en la Vuelta Ciclista España 2026. El paso de la carrera en la octava etapa disputada este sábado, 29 de agosto, ha supuesto una gran inyección económica para el municipio y no solo por la promoción turística del mismo que deriva de la retransmisión televisiva a cargo de Radio Televisión Española (RTVE).
Y es que, asegura la alcaldesa, Esther Vidal, "el puerto de montaña, el pueblo y la Drova estaban a reventar de gente. Los bares y los restaurantes a tope, también las zonas recreativas", Además, añade Esther Vidal, "había que ver cómo estaban de gente las calles y la carretera".
La oficina de turismo, a tope
La oficina de turismo de Barx estuvo llena durante toda la jornada: "la gente acudía a informarse sobre el pueblo, las rutas senderistas que tenemos, las actividades que hacemos, los lugares para visitar. La gente se llevó muchos folletos con información", explica Vidal.
Desde el punto de vista de organización local, la alcaldesa destaca la cívica respuesta de vecinos y visitantes y el trabajo de la Policía Local.
"Fue un rotundo éxito que, la verdad, no me esperaba. Estamos realmente muy satisfechos con la repercusión que ha tenido el paso de la Vuelta por Barx", concluye la primera autoridad barxera.
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